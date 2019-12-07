وأضافت المصادر أن مطلق النار تم اعتقاله، موضحاً أن الحادث وقع في مقر "بركة سفلين" البحري التابع للشرطة الإيرانية في ميناء بركة الواقع بإقليم هرمزكان جنوب البلاد، وبدأت الأجهزة الأمنية بالتحقيق مع المهاجم، طبقاً لـ"RT".

أفاد مصادر صحفية في طهران بمقتل ثلاثة عناصر من الشرطة الإيرانية من جراء إطلاق جندي النار عليهم في ميناء لنكة جنوبي البلاد.

مقتل 3 من الشرطة الإيرانية بعد إطلاق جندي النار عليهم في ميناء لنكة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-12-07 أفاد مصادر صحفية في طهران بمقتل ثلاثة عناصر من الشرطة الإيرانية من جراء إطلاق جندي النار عليهم في ميناء لنكة جنوبي البلاد. وأضافت المصادر أن مطلق النار تم اعتقاله، موضحاً أن الحادث وقع في مقر "بركة سفلين" البحري التابع للشرطة الإيرانية في ميناء بركة الواقع بإقليم هرمزكان جنوب البلاد، وبدأت الأجهزة الأمنية بالتحقيق مع المهاجم، طبقاً لـ"RT".

07 ديسمبر 2019 - 10 ربيع الآخر 1441 05:33 PM

اخر تعديل 07 ديسمبر 2019 - 10 ربيع الآخر 1441 07:15 PM

مقتل 3 من الشرطة الإيرانية بعد إطلاق جندي النار عليهم في ميناء لنكة بمقر "بركة سفلين" البحري التابع للجهات الأمنية





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أفاد مصادر صحفية في طهران بمقتل ثلاثة عناصر من الشرطة الإيرانية من جراء إطلاق جندي النار عليهم في ميناء لنكة جنوبي البلاد.

وأضافت المصادر أن مطلق النار تم اعتقاله، موضحاً أن الحادث وقع في مقر "بركة سفلين" البحري التابع للشرطة الإيرانية في ميناء بركة الواقع بإقليم هرمزكان جنوب البلاد، وبدأت الأجهزة الأمنية بالتحقيق مع المهاجم، طبقاً لـ"RT".