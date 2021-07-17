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"سال السعودية" و"الجمجوم فارما" توقعان اتفاقية مشتركة في مجال الخدمات اللوجستية

في ضوء التعاون الممتد بين الطرفين خلال سنوات وتعزيزاً لعمليات مناولة الشحنات

أعلنت شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، توقيعها اتفاقية تعاون مشترك مع شركة الجمجوم فارما تتضمن تقديم شركة سال، الحلول اللوجستية وخدمات المناولة الأرضية.

تأتي الاتفاقية في ضوء التعاون الممتد بين الطرفين خلال السنوات الماضية وتعزيزاً لعمليات مناولة الشحنات الدوائية في جميع مرافق سال بمطارات المملكة، وجرت مراسم توقيع الاتفاقية بمقر شركة سال بجدة، بحضور الرئيس التنفيذي الأستاذ هشام الحصيّن، ومدير مصنع الجمجوم فارما الدكتور أحمد جمجوم.

وأوضح الحصيّن؛ أن الاتفاقية المشتركة ستسهم في دعم حركة نقل واستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية وتدفقها إلى المملكة، إضافة إلى تمكين "الجمجوم فارما" من الاستفادة من مرافق سال في محطات الشحن الرئيسة بالمملكة وما تحتويه من تجهيزات ومستودعات ذات درجات حرارة مختلفة تتناسب مع جميع أنواع الأدوية والمنتجات الطبية، مشيداً في الوقت نفسه بما تقدمه "الجمجوم فارما" من دور مهم في دعم القطاع الطبي في المملكة وكونها إحدى الشركات الرائدة في مجال انتاج الأدوية في المنطقة.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد جمجوم "أن التعاون مع سال يمثل إضافة جوهرية للجانبين ويعد خطوة مهمة لتحقيق أهداف الشركة المتمثلة في تفعيل نشاطها الانتاجي وعمليات الإمداد المرتبط بنقل المواد الطبية من وإلى جميع مناطق المملكة، إضافة إلى تبادل الخبرات وتعزيز دور الكفاءات الوطنية في الشركتين لخدمة القطاع الصحي في المملكة.

وتعد شركة ســال التابعة للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، إحدى الشركات الوطنية التي تقدم خدماتها اللوجستية في مجال مناولة الشحنات لمختلف شركات الطيران في المنافذ الجوية في المملكة، إضافة إلى تقديم خدمات الحلول اللوجستية والربط اللوجستي بين وسائط النقل الأخرى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سال السعودية" و"الجمجوم فارما" توقعان اتفاقية مشتركة في مجال الخدمات اللوجستية
سبق

أعلنت شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، توقيعها اتفاقية تعاون مشترك مع شركة الجمجوم فارما تتضمن تقديم شركة سال، الحلول اللوجستية وخدمات المناولة الأرضية.

تأتي الاتفاقية في ضوء التعاون الممتد بين الطرفين خلال السنوات الماضية وتعزيزاً لعمليات مناولة الشحنات الدوائية في جميع مرافق سال بمطارات المملكة، وجرت مراسم توقيع الاتفاقية بمقر شركة سال بجدة، بحضور الرئيس التنفيذي الأستاذ هشام الحصيّن، ومدير مصنع الجمجوم فارما الدكتور أحمد جمجوم.

وأوضح الحصيّن؛ أن الاتفاقية المشتركة ستسهم في دعم حركة نقل واستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية وتدفقها إلى المملكة، إضافة إلى تمكين "الجمجوم فارما" من الاستفادة من مرافق سال في محطات الشحن الرئيسة بالمملكة وما تحتويه من تجهيزات ومستودعات ذات درجات حرارة مختلفة تتناسب مع جميع أنواع الأدوية والمنتجات الطبية، مشيداً في الوقت نفسه بما تقدمه "الجمجوم فارما" من دور مهم في دعم القطاع الطبي في المملكة وكونها إحدى الشركات الرائدة في مجال انتاج الأدوية في المنطقة.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد جمجوم "أن التعاون مع سال يمثل إضافة جوهرية للجانبين ويعد خطوة مهمة لتحقيق أهداف الشركة المتمثلة في تفعيل نشاطها الانتاجي وعمليات الإمداد المرتبط بنقل المواد الطبية من وإلى جميع مناطق المملكة، إضافة إلى تبادل الخبرات وتعزيز دور الكفاءات الوطنية في الشركتين لخدمة القطاع الصحي في المملكة.

وتعد شركة ســال التابعة للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، إحدى الشركات الوطنية التي تقدم خدماتها اللوجستية في مجال مناولة الشحنات لمختلف شركات الطيران في المنافذ الجوية في المملكة، إضافة إلى تقديم خدمات الحلول اللوجستية والربط اللوجستي بين وسائط النقل الأخرى.

17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442
12:37 PM

"سال السعودية" و"الجمجوم فارما" توقعان اتفاقية مشتركة في مجال الخدمات اللوجستية

في ضوء التعاون الممتد بين الطرفين خلال سنوات وتعزيزاً لعمليات مناولة الشحنات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، توقيعها اتفاقية تعاون مشترك مع شركة الجمجوم فارما تتضمن تقديم شركة سال، الحلول اللوجستية وخدمات المناولة الأرضية.

تأتي الاتفاقية في ضوء التعاون الممتد بين الطرفين خلال السنوات الماضية وتعزيزاً لعمليات مناولة الشحنات الدوائية في جميع مرافق سال بمطارات المملكة، وجرت مراسم توقيع الاتفاقية بمقر شركة سال بجدة، بحضور الرئيس التنفيذي الأستاذ هشام الحصيّن، ومدير مصنع الجمجوم فارما الدكتور أحمد جمجوم.

وأوضح الحصيّن؛ أن الاتفاقية المشتركة ستسهم في دعم حركة نقل واستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية وتدفقها إلى المملكة، إضافة إلى تمكين "الجمجوم فارما" من الاستفادة من مرافق سال في محطات الشحن الرئيسة بالمملكة وما تحتويه من تجهيزات ومستودعات ذات درجات حرارة مختلفة تتناسب مع جميع أنواع الأدوية والمنتجات الطبية، مشيداً في الوقت نفسه بما تقدمه "الجمجوم فارما" من دور مهم في دعم القطاع الطبي في المملكة وكونها إحدى الشركات الرائدة في مجال انتاج الأدوية في المنطقة.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد جمجوم "أن التعاون مع سال يمثل إضافة جوهرية للجانبين ويعد خطوة مهمة لتحقيق أهداف الشركة المتمثلة في تفعيل نشاطها الانتاجي وعمليات الإمداد المرتبط بنقل المواد الطبية من وإلى جميع مناطق المملكة، إضافة إلى تبادل الخبرات وتعزيز دور الكفاءات الوطنية في الشركتين لخدمة القطاع الصحي في المملكة.

وتعد شركة ســال التابعة للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، إحدى الشركات الوطنية التي تقدم خدماتها اللوجستية في مجال مناولة الشحنات لمختلف شركات الطيران في المنافذ الجوية في المملكة، إضافة إلى تقديم خدمات الحلول اللوجستية والربط اللوجستي بين وسائط النقل الأخرى.

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