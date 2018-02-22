الركبان: مشروع المهندس "العتيبي" عن المخالفات المرورية.. و"النبتة" هدية

متحدث جامعة الإمام أشار إلى أن هذا الابتكار سوف يقلل من حوادث السير

أوضح أحمد الركبان، المتحدث الرسمي لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حقيقة الفيديو المتداوَل عن المهندس مقرن العتيبي، وتقديمه نبتة لمدير الجامعة مكتوبًا عليها "أحب المملكة العربية السعودية"، مؤكدًا أنها عبارة عن هدية، وليس كما ذهب إليه ظن بعض المغردين أنها تمثل مشروع المهندس الذي قدمه لملتقى الابتكار.

وأشار "الركبان" إلى أن ابتكار المهندس الأخ مقرن هو (مشروع راصد)، الذي يهتم برصد المخالفات المرورية بشكل آلي، والتعرف على المركبات المخالفة بمساعدة المستخدم. وهذا الابتكار سوف يقلل من الحوادث المرورية - بإذن الله -.

وأضاف بأنه بعد استماع مدير الجامعة لشرح المهندس مقرن حول ابتكاره المروري قدم في ختام اللقاء هدية، عبارة عن نبتة طبيعية، تحمل عبارة "أنا أحب المملكة العربية السعودية"، في إشارة إلى حب وولاء الجميع للمليك والوطن.

وأشاد "الركبان" بمهنية وتميز المهندس مقرن العطاوي العتيبي، الذي أصبح أحد المبتكرين المعروفين. مبينًا أنه أحد خريجي جامعات (اليابان)، وقد عُرف من خلال ملاطفة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله - له حينما كان وليًّا للعهد في الزيارة الشهيرة لليابان الصديقة، والتقى فيها أبناءه الموهوبين السعوديين في طوكيو.