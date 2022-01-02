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"الأرصاد": استمرار هطول الأمطار الرعدية والرياح النشطة وزخات البرد والضباب على معظم المناطق

لا يُستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات تبوك في علقان وجبل اللوز والزيتة

تَوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، وتكوّن الضباب على أجزاء من مناطق: (مكة المكرمة، الباحة، الرياض، القصيم، الشرقية، عسير، جازان، المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية والجوف)، تُسبق بنشاط في الرياح السطحية كذلك على منطقة تبوك؛ حيث لا يُستبعد تساقط الثلوج على مرتفعاتها في علقان وجبل اللوز والزيتة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 25- 45كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 25- 50كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف قد يصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول تدريجيًا إلى جنوبية بسرعة 25- 50كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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"الأرصاد": استمرار هطول الأمطار الرعدية والرياح النشطة وزخات البرد والضباب على معظم المناطق
سبق

تَوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، وتكوّن الضباب على أجزاء من مناطق: (مكة المكرمة، الباحة، الرياض، القصيم، الشرقية، عسير، جازان، المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية والجوف)، تُسبق بنشاط في الرياح السطحية كذلك على منطقة تبوك؛ حيث لا يُستبعد تساقط الثلوج على مرتفعاتها في علقان وجبل اللوز والزيتة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 25- 45كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 25- 50كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف قد يصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول تدريجيًا إلى جنوبية بسرعة 25- 50كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443
08:18 AM
اخر تعديل
02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443
06:17 PM

"الأرصاد": استمرار هطول الأمطار الرعدية والرياح النشطة وزخات البرد والضباب على معظم المناطق

لا يُستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات تبوك في علقان وجبل اللوز والزيتة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تَوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، وتكوّن الضباب على أجزاء من مناطق: (مكة المكرمة، الباحة، الرياض، القصيم، الشرقية، عسير، جازان، المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية والجوف)، تُسبق بنشاط في الرياح السطحية كذلك على منطقة تبوك؛ حيث لا يُستبعد تساقط الثلوج على مرتفعاتها في علقان وجبل اللوز والزيتة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 25- 45كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 25- 50كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف قد يصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول تدريجيًا إلى جنوبية بسرعة 25- 50كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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