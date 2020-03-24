أكدت النيابة العامة أن إنتاج صور أو مقاطع فيديو لمخالفات أمر منع التجول، أو التحريض عليه، ونشره عبر وسائل التقنية المعلوماتية، يُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف. مبينة أن مرتكبها يعاقَب طبقًا للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بالسجن ٥ سنوات، وغرامة ٣ ملايين ريال، دون أن تطول المساءلة المبلّغين.
النيابة: عقوبة منتجي صور ومقاطع مخالفات أمر منع التجول: السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين
أكدت النيابة العامة أن إنتاج صور أو مقاطع فيديو لمخالفات أمر منع التجول، أو التحريض عليه، ونشره عبر وسائل التقنية المعلوماتية، يُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف. مبينة أن مرتكبها يعاقَب طبقًا للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بالسجن ٥ سنوات، وغرامة ٣ ملايين ريال، دون أن تطول المساءلة المبلّغين.
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النيابة: عقوبة منتجي صور ومقاطع مخالفات أمر منع التجول: السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايينعبدالله البرقاوي سبق 2020-03-24
24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
11:50 PM
اخر تعديل
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
12:22 AM
النيابة: عقوبة منتجي صور ومقاطع مخالفات أمر منع التجول: السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين
أكدت النيابة العامة أن إنتاج صور أو مقاطع فيديو لمخالفات أمر منع التجول، أو التحريض عليه، ونشره عبر وسائل التقنية المعلوماتية، يُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف. مبينة أن مرتكبها يعاقَب طبقًا للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بالسجن ٥ سنوات، وغرامة ٣ ملايين ريال، دون أن تطول المساءلة المبلّغين.
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