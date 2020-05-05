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شاهد.. مصادرة وإتلاف كميات من "السوبيا" يعدها باعة جائلون جنوب مكة

ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية.. و"قدح": أبلغوا عن المخالفات

صادرت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة، كميات كبيرة من مشروب السوبيا، وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على الباعة الجائلين المخالفين ضمن نطاق البلدية، يأتي ذلك امتداداً لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية "غذاؤكم أمانة".

وأوضح رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس حمدي قدح؛ أن الفرق الرقابية تمكنت من مصادرة وإتلاف مشروب السوبيا المعد من قِبل الباعة الجائلين المخالفين.

وأكّد "قدح"؛ أن تكثيف هذه الحملات يأتي من حرص الأمانة على تحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية، داعياً المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، والتواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940) حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية؛ ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة حيال المخالفات المرصودة.

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. مصادرة وإتلاف كميات من "السوبيا" يعدها باعة جائلون جنوب مكة
سبق

صادرت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة، كميات كبيرة من مشروب السوبيا، وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على الباعة الجائلين المخالفين ضمن نطاق البلدية، يأتي ذلك امتداداً لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية "غذاؤكم أمانة".

وأوضح رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس حمدي قدح؛ أن الفرق الرقابية تمكنت من مصادرة وإتلاف مشروب السوبيا المعد من قِبل الباعة الجائلين المخالفين.

وأكّد "قدح"؛ أن تكثيف هذه الحملات يأتي من حرص الأمانة على تحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية، داعياً المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، والتواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940) حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية؛ ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة حيال المخالفات المرصودة.

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
11:59 AM

شاهد.. مصادرة وإتلاف كميات من "السوبيا" يعدها باعة جائلون جنوب مكة

ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية.. و"قدح": أبلغوا عن المخالفات

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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صادرت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة، كميات كبيرة من مشروب السوبيا، وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على الباعة الجائلين المخالفين ضمن نطاق البلدية، يأتي ذلك امتداداً لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية "غذاؤكم أمانة".

وأوضح رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس حمدي قدح؛ أن الفرق الرقابية تمكنت من مصادرة وإتلاف مشروب السوبيا المعد من قِبل الباعة الجائلين المخالفين.

وأكّد "قدح"؛ أن تكثيف هذه الحملات يأتي من حرص الأمانة على تحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية، داعياً المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، والتواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940) حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية؛ ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة حيال المخالفات المرصودة.

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