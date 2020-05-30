"المطلق" رداً على متصلة تشكو من ابنتها: الزوج ليس في البقالة تذهب الفتاة لشرائه!!

قالت إن ابنتها تصرّ على كشف وجهها وترفض تغطيته.. نصحها: "النقاب أفضل"

أفاد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، بأن النقاب يعتبر الأفضل، وذلك رداً على متصلة شكت من أن ابنتها تصرّ على كشف وجهها وترفض تغطيته.

وقال "المطلق": لا نزاع في هذا الأمر؛ إذ إن فيه خلافاً بين العلماء، وننصح الفتيات العازفات عن الزواج بالقول: "تزوجن ما دمتن في عمر الزهور".

جاء ذلك في رده عبر برنامجه الأسبوعي "استديو الجمعة" أمس، بإذاعة "نداء الإسلام"، على سؤال متصلة سألته: هل يجوز كشف الوجه؟ لأن البنات يعملن، وهناك اختلاط، ويقال لهن بكشف الوجه، ولديّ ابنتي لا تغطي وجهها، وتصر على ذلك وتقول إنه ليس حراماً، حيث أجاب الشيخ "المطلق" بقوله: "تلبس النقاب، النقاب طيب".

وأضاف: الأمر فيه خلاف بين العلماء، والنقاب أفضل، وإن شاء الله ربنا يهديها.

ووجّه الشيخ "المطلق" نصيحة للفتيات العازفات بالمبادرة إلى الزواج عند وجود الزوج الصالح، وقال: الزوج ليس في البقالة متى ما رغبت الفتاة ذهبت لشرائه! والبنت كالزهرة فإذا ذبلت لم يتقدم لها إلا شخص معدد أو أَرْمَل لتربية أبنائه، تزوجن ما دمتن في عمر الزهور".