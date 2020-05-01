الهند: ارتفاع وفيات كورونا إلى 1147 والإصابات 35043

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الإجمالي في البلاد، إلى 1147 شخصاً، فيما ارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 35043 حالة.

وذكرت الوزارة، في بيان، أنه تم تسجيل 73 وفاة و1993 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما بلغ عدد حالات الشفاء حتى الان 8889 حالة.

ولا تزال ولاية (ماهاراشترا) أشد الولايات تضرراً بالفيروس؛ حيث ارتفع عدد الوفيات فيها بسببه، إلى 459 شخصاً؛ فضلاً عن إصابة 10498 آخرين حتى الآن، تليها ولاية (غوجارات) مع 214 وفاة و4395 إصابة وسط انتشار الوباء العالمي في 32 ولاية هندية.

وفرضت الحكومة الهندية منذ أسابيع حظر التجول وإغلاق المدارس والمعاهد التعليمية والجامعات وإلغاء المهرجانات الدينية والفعاليات الجماعية، كما تم تعليق خدمات القطار والمترو وإغلاق الحدود، في إطار مساعيها للحد من انتشار الفيروس.