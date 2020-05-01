النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الهند: ارتفاع وفيات كورونا إلى 1147 والإصابات 35043

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الإجمالي في البلاد، إلى 1147 شخصاً، فيما ارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 35043 حالة.

وذكرت الوزارة، في بيان، أنه تم تسجيل 73 وفاة و1993 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما بلغ عدد حالات الشفاء حتى الان 8889 حالة.

ولا تزال ولاية (ماهاراشترا) أشد الولايات تضرراً بالفيروس؛ حيث ارتفع عدد الوفيات فيها بسببه، إلى 459 شخصاً؛ فضلاً عن إصابة 10498 آخرين حتى الآن، تليها ولاية (غوجارات) مع 214 وفاة و4395 إصابة وسط انتشار الوباء العالمي في 32 ولاية هندية.

وفرضت الحكومة الهندية منذ أسابيع حظر التجول وإغلاق المدارس والمعاهد التعليمية والجامعات وإلغاء المهرجانات الدينية والفعاليات الجماعية، كما تم تعليق خدمات القطار والمترو وإغلاق الحدود، في إطار مساعيها للحد من انتشار الفيروس.

الهند فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الهند: ارتفاع وفيات كورونا إلى 1147 والإصابات 35043
سبق

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الإجمالي في البلاد، إلى 1147 شخصاً، فيما ارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 35043 حالة.

وذكرت الوزارة، في بيان، أنه تم تسجيل 73 وفاة و1993 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما بلغ عدد حالات الشفاء حتى الان 8889 حالة.

ولا تزال ولاية (ماهاراشترا) أشد الولايات تضرراً بالفيروس؛ حيث ارتفع عدد الوفيات فيها بسببه، إلى 459 شخصاً؛ فضلاً عن إصابة 10498 آخرين حتى الآن، تليها ولاية (غوجارات) مع 214 وفاة و4395 إصابة وسط انتشار الوباء العالمي في 32 ولاية هندية.

وفرضت الحكومة الهندية منذ أسابيع حظر التجول وإغلاق المدارس والمعاهد التعليمية والجامعات وإلغاء المهرجانات الدينية والفعاليات الجماعية، كما تم تعليق خدمات القطار والمترو وإغلاق الحدود، في إطار مساعيها للحد من انتشار الفيروس.

01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441
01:34 PM

الهند: ارتفاع وفيات كورونا إلى 1147 والإصابات 35043

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
267

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الإجمالي في البلاد، إلى 1147 شخصاً، فيما ارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 35043 حالة.

وذكرت الوزارة، في بيان، أنه تم تسجيل 73 وفاة و1993 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما بلغ عدد حالات الشفاء حتى الان 8889 حالة.

ولا تزال ولاية (ماهاراشترا) أشد الولايات تضرراً بالفيروس؛ حيث ارتفع عدد الوفيات فيها بسببه، إلى 459 شخصاً؛ فضلاً عن إصابة 10498 آخرين حتى الآن، تليها ولاية (غوجارات) مع 214 وفاة و4395 إصابة وسط انتشار الوباء العالمي في 32 ولاية هندية.

وفرضت الحكومة الهندية منذ أسابيع حظر التجول وإغلاق المدارس والمعاهد التعليمية والجامعات وإلغاء المهرجانات الدينية والفعاليات الجماعية، كما تم تعليق خدمات القطار والمترو وإغلاق الحدود، في إطار مساعيها للحد من انتشار الفيروس.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,751
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,467
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,844
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,834

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة