النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. لحظة انطلاق آليات "حماة الوطن" نحو "السابعة"

مع غروب شمس اليوم الثاني من تطبيق الأمر الملكي بمنع التجول ليلاً أملاً في الحد من انتشار فيروس كورونا؛ تنطلق آليات وزارة الحرس الوطني للتمركز في مواقعها قبل "السابعة".

السابعة مساء، هي ما تشير إليه عقارب الساعة، وهي الوقت الذي حدده المقام السامي بمنع التجول وحتى السادسة صباحًا مع شروق الشمس، لتعود أرتال المركبات التي يقودها حماة الوطن إلى مقراتها، على أن تعاود الكرّة كل مساء حتى نهاية المهلة المحددة بـ21 يومًا.

وخلال فترة منع التجول، تبدأ "العيون الساهرة" في رصد الحركة وإيقاف المركبات؛ للتأكد من أن قائديها ضمن حزمة الفئة التي استثناها القرار، والتأكد أيضًا من نظامية كل من يسير على قدميه؛ لضمان سلامة الناس في منازلهم.

كما يشارك منسوبو وزارة الحرس الوطني خلال وجودهم في الميدان في تقديم الرعاية الصحية، وتسهيل مرور المركبات المعنية في التنقل، وكذلك التعاون مع منظومة الجهات الأمنية والمدنية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. لحظة انطلاق آليات "حماة الوطن" نحو "السابعة"
سبق

مع غروب شمس اليوم الثاني من تطبيق الأمر الملكي بمنع التجول ليلاً أملاً في الحد من انتشار فيروس كورونا؛ تنطلق آليات وزارة الحرس الوطني للتمركز في مواقعها قبل "السابعة".

السابعة مساء، هي ما تشير إليه عقارب الساعة، وهي الوقت الذي حدده المقام السامي بمنع التجول وحتى السادسة صباحًا مع شروق الشمس، لتعود أرتال المركبات التي يقودها حماة الوطن إلى مقراتها، على أن تعاود الكرّة كل مساء حتى نهاية المهلة المحددة بـ21 يومًا.

وخلال فترة منع التجول، تبدأ "العيون الساهرة" في رصد الحركة وإيقاف المركبات؛ للتأكد من أن قائديها ضمن حزمة الفئة التي استثناها القرار، والتأكد أيضًا من نظامية كل من يسير على قدميه؛ لضمان سلامة الناس في منازلهم.

كما يشارك منسوبو وزارة الحرس الوطني خلال وجودهم في الميدان في تقديم الرعاية الصحية، وتسهيل مرور المركبات المعنية في التنقل، وكذلك التعاون مع منظومة الجهات الأمنية والمدنية.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
10:37 PM

شاهد.. لحظة انطلاق آليات "حماة الوطن" نحو "السابعة"

A A A
عيسى الحربي - الرياض
2
2,628

مع غروب شمس اليوم الثاني من تطبيق الأمر الملكي بمنع التجول ليلاً أملاً في الحد من انتشار فيروس كورونا؛ تنطلق آليات وزارة الحرس الوطني للتمركز في مواقعها قبل "السابعة".

السابعة مساء، هي ما تشير إليه عقارب الساعة، وهي الوقت الذي حدده المقام السامي بمنع التجول وحتى السادسة صباحًا مع شروق الشمس، لتعود أرتال المركبات التي يقودها حماة الوطن إلى مقراتها، على أن تعاود الكرّة كل مساء حتى نهاية المهلة المحددة بـ21 يومًا.

وخلال فترة منع التجول، تبدأ "العيون الساهرة" في رصد الحركة وإيقاف المركبات؛ للتأكد من أن قائديها ضمن حزمة الفئة التي استثناها القرار، والتأكد أيضًا من نظامية كل من يسير على قدميه؛ لضمان سلامة الناس في منازلهم.

كما يشارك منسوبو وزارة الحرس الوطني خلال وجودهم في الميدان في تقديم الرعاية الصحية، وتسهيل مرور المركبات المعنية في التنقل، وكذلك التعاون مع منظومة الجهات الأمنية والمدنية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,581
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,245
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,057
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,597

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

عبدالغني الشيخ
مشاهدات من أزمة كورونا!!

مشاهدات من أزمة كورونا!!

عبدالله بن خميس العمري
مثالية الدولة في إدارة الأزمات

مثالية الدولة في إدارة الأزمات

ماجد البريكان
إدارة الأزمات خبرة وفن

إدارة الأزمات خبرة وفن

عايد الهرفي
السعودية في صدارة العمل الإنساني

السعودية في صدارة العمل الإنساني

سعيد آل جندب
(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

أحمد الهرماس
ما بين الأزمة والحكمة

ما بين الأزمة والحكمة

سارة عفتان
ولكورونا فوائد!!

ولكورونا فوائد!!

علي آل شرمة
وصفة القضاء على "كورونا"

وصفة القضاء على "كورونا"

حواء القرني
"كورونا" حتى في المنام!

"كورونا" حتى في المنام!

لؤي المطبقاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة