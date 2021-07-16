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شاهد.. "الإسلامية" تنهي فرش مسجد ميقات قرن المنازل بالسيل الكبير

على مساحة 2400 متر مربع وبمواصفات عالمية استعدادًا لاستقبال الحجاج

أنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في فرعها بمنطقة مكة المكرمة، أعمال مشروع فرش مسجد ميقات قرن المنازل بالسيل الكبير بالسجاد الفاخر عالي الجودة وبمواصفات عالمية.

وتم تجهيز فرش المسجد بأيد فنية ماهرة ومتخصصة عبر إحدى أكبر الشركات الوطنية والمتخصصة بصناعة السجاد بالمملكة، في إطار استعدادات الوزارة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1442هـ، وتوفير كل سبل الراحة والطمأنينة لهم، تماشيًا مع توجيهات القيادة الرشيدة القاضية بتسخير كل الإمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن.

وبلغت كمية فرش المسجد 2400 متر مربع من السجاد الفاخر المبطن باللباد الصوف عالي الجودة بسماكة عالية، شملت كامل مصلى الجامع ومصلى النساء؛ حيث يتسع المسجد لـ3000 آلاف مصلٍّ ومصلية.

ويتميز السجاد بطرازه الإسلامي الذي لا يلهي المصلين، وبوبره الكثيف المعالج المقاوم للبكتيريا والتعفن، وبلونه الأحمر الذي لا يتلاشى مع الزمن، وتحمله للضغط العالي والاستخدام الشاق في ظل الأعداد الكبيرة التي تفد للميقات طوال العام. وتعد هذه المواصفات التي تم تنفيذها بالمشروع من أرقى وأجود ما توصلت له صناعة السجاد بالعالم.


يشار إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قد أنهت كافة الاستعدادات لاستقبال ضيوف الرحمن في ميقات قرن المنازل؛ حيث يتواجد بالميقات على مدار الساعة عدد من الدعاة والمرشدين للرد على أسئلة واستفسارات الحجاج، كما وفرت المكتبة الرقمية لتحميل ضيوف الرحمن الكتب العلمية بلغات عالمية، إلى جانب تجنيد كوادر وطنية للإشراف على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن؛ لضمان جودتها، على أن يكون بأعلى المستويات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "الإسلامية" تنهي فرش مسجد ميقات قرن المنازل بالسيل الكبير
سبق

أنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في فرعها بمنطقة مكة المكرمة، أعمال مشروع فرش مسجد ميقات قرن المنازل بالسيل الكبير بالسجاد الفاخر عالي الجودة وبمواصفات عالمية.

وتم تجهيز فرش المسجد بأيد فنية ماهرة ومتخصصة عبر إحدى أكبر الشركات الوطنية والمتخصصة بصناعة السجاد بالمملكة، في إطار استعدادات الوزارة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1442هـ، وتوفير كل سبل الراحة والطمأنينة لهم، تماشيًا مع توجيهات القيادة الرشيدة القاضية بتسخير كل الإمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن.

وبلغت كمية فرش المسجد 2400 متر مربع من السجاد الفاخر المبطن باللباد الصوف عالي الجودة بسماكة عالية، شملت كامل مصلى الجامع ومصلى النساء؛ حيث يتسع المسجد لـ3000 آلاف مصلٍّ ومصلية.

ويتميز السجاد بطرازه الإسلامي الذي لا يلهي المصلين، وبوبره الكثيف المعالج المقاوم للبكتيريا والتعفن، وبلونه الأحمر الذي لا يتلاشى مع الزمن، وتحمله للضغط العالي والاستخدام الشاق في ظل الأعداد الكبيرة التي تفد للميقات طوال العام. وتعد هذه المواصفات التي تم تنفيذها بالمشروع من أرقى وأجود ما توصلت له صناعة السجاد بالعالم.


يشار إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قد أنهت كافة الاستعدادات لاستقبال ضيوف الرحمن في ميقات قرن المنازل؛ حيث يتواجد بالميقات على مدار الساعة عدد من الدعاة والمرشدين للرد على أسئلة واستفسارات الحجاج، كما وفرت المكتبة الرقمية لتحميل ضيوف الرحمن الكتب العلمية بلغات عالمية، إلى جانب تجنيد كوادر وطنية للإشراف على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن؛ لضمان جودتها، على أن يكون بأعلى المستويات.

16 يوليو 2021 - 6 ذو الحجة 1442
08:57 PM

شاهد.. "الإسلامية" تنهي فرش مسجد ميقات قرن المنازل بالسيل الكبير

على مساحة 2400 متر مربع وبمواصفات عالمية استعدادًا لاستقبال الحجاج

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عبدالله العنزي - الرياض
1
1,770

أنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في فرعها بمنطقة مكة المكرمة، أعمال مشروع فرش مسجد ميقات قرن المنازل بالسيل الكبير بالسجاد الفاخر عالي الجودة وبمواصفات عالمية.

وتم تجهيز فرش المسجد بأيد فنية ماهرة ومتخصصة عبر إحدى أكبر الشركات الوطنية والمتخصصة بصناعة السجاد بالمملكة، في إطار استعدادات الوزارة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1442هـ، وتوفير كل سبل الراحة والطمأنينة لهم، تماشيًا مع توجيهات القيادة الرشيدة القاضية بتسخير كل الإمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن.

وبلغت كمية فرش المسجد 2400 متر مربع من السجاد الفاخر المبطن باللباد الصوف عالي الجودة بسماكة عالية، شملت كامل مصلى الجامع ومصلى النساء؛ حيث يتسع المسجد لـ3000 آلاف مصلٍّ ومصلية.

ويتميز السجاد بطرازه الإسلامي الذي لا يلهي المصلين، وبوبره الكثيف المعالج المقاوم للبكتيريا والتعفن، وبلونه الأحمر الذي لا يتلاشى مع الزمن، وتحمله للضغط العالي والاستخدام الشاق في ظل الأعداد الكبيرة التي تفد للميقات طوال العام. وتعد هذه المواصفات التي تم تنفيذها بالمشروع من أرقى وأجود ما توصلت له صناعة السجاد بالعالم.


يشار إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قد أنهت كافة الاستعدادات لاستقبال ضيوف الرحمن في ميقات قرن المنازل؛ حيث يتواجد بالميقات على مدار الساعة عدد من الدعاة والمرشدين للرد على أسئلة واستفسارات الحجاج، كما وفرت المكتبة الرقمية لتحميل ضيوف الرحمن الكتب العلمية بلغات عالمية، إلى جانب تجنيد كوادر وطنية للإشراف على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن؛ لضمان جودتها، على أن يكون بأعلى المستويات.

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