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عروض فنية حية لـ17 فناناً سعودياً في "سمبوزيوم نقوش الجبيل"

يستمر على مدى 10 أيام بمشاركة 38 أسرة منتجة

انطلقت، مساء أمس الجمعة، فعالية "سمبوزيوم نقوش الجبيل"، إحدى مبادرات نقوش الشرقية، التي تنظمها لجنة المناسبات العامة بمحافظة الجبيل وبلدية الجبيل بالتعاون مع مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، وذلك بمشاركة 17 فناناً وفنانة، بالإضافة إلى 38 أسرة منتجة.

وقدمت الفعالية الكثير من الأعمال والفنون المتنوعة لمجموعة من الفنانين والنحاتين الذين اجتمعوا في "نقوش الجبيل"؛ ليقدموا من خلاله عروضاً فنية حيّة، تتسم بالإبداع والأصالة.

كما شهدت الفعالية في يومها الأول توافد أعداد كبيرة من الزوار الذين حرصوا على الحضور والاستمتاع بمشاهدة الأعمال والمنحوتات الفنية المميزة التي يقدمها نخبة من أبرز النحاتين والرسامين السعوديين من أبناء محافظة الجبيل.

وأوضحت الأمين العام لمجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية لولوة الشمري أن سمبوزيوم الجبيل، يأتي ضمن مبادرة نقوش الشرقية التي أهدتها صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل لمجتمع المنطقة الشرقية ،فأحدثت حراكاً فنياً أسهم في تأصيل الموروث الثقافي والفني للمنطقة.

وأكدت أن المبادرة حظيت بتأييد ودعم من أمير ‫المنطقة الشرقية الأمير ‫سعود بن نايف الرئيس الأعلى لمجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، حيث تم تدشين ‫نقوش الشرقية في إثنينية سموه، وتبنتها الهيئة العليا لتطوير المنطقة الشرقية؛ لما لها من أهمية تسهم في تحسين المشهد الحضاري والذي ينعكس إيجابياً على جودة الحياة في المنطقة.

وأضافت "الشمري" أنه وبحسب دراسة واقع المسؤولية الاجتماعية في المنطقة تبين أنه هناك احتياجاً لجودة المرافق العامة والخدمات، مما يعزز أهمية المبادرة التي انطلقت قبلها، وتعكس استشعار قيادتنا لاحتياجات المنطقة والسعي لتلبيتها.

من جانبه، أكد الفنان محمد مبروك البوعينين، وهو أحد الرسامين المشاركين في السمبوزيوم، أن الفعالية أتاحت له الالتقاء بالجمهور وتعريفهم بهوية الجبيل من خلال لوحاته الفنية التي جسد فيها صوراً لأبرز معالم محافظة الجبيل قديماً مثل فرضة الجبيل التي يعود تاريخها لعام 1921 وكذلك الجبل البحري الذي سميت مدينة الجبيل نسبة له وغيرها من المعالم التاريخية المهمة.

أما الرسام الشاب فهد الشمري فأعرب عن شكره للجنة المنظمة للتجمع الفني (نقوش الجبيل)، وأكد أن مثل هذه الفعاليات تساعد الفنانين المشاركين في ابراز مواهبهم وتتيح لهم الالتقاء بمن سبقهم في المجال، فيتبادلون الخبرات ويحققون الفائدة المرجوة.

ويهدف سمبوزيوم نقوش الجبيل إلى إحياء الحركة الفنية في محافظة الجبيل وإبراز المواهب الفنية من الشباب والشابات السعوديين، وإتاحة الفرصة لهم لعرض أعمالهم أمام الجمهور والمهتمين، ويستمر من 17 حتى 26 من شهر يناير الحالي.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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عروض فنية حية لـ17 فناناً سعودياً في "سمبوزيوم نقوش الجبيل"
سبق

انطلقت، مساء أمس الجمعة، فعالية "سمبوزيوم نقوش الجبيل"، إحدى مبادرات نقوش الشرقية، التي تنظمها لجنة المناسبات العامة بمحافظة الجبيل وبلدية الجبيل بالتعاون مع مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، وذلك بمشاركة 17 فناناً وفنانة، بالإضافة إلى 38 أسرة منتجة.

وقدمت الفعالية الكثير من الأعمال والفنون المتنوعة لمجموعة من الفنانين والنحاتين الذين اجتمعوا في "نقوش الجبيل"؛ ليقدموا من خلاله عروضاً فنية حيّة، تتسم بالإبداع والأصالة.

كما شهدت الفعالية في يومها الأول توافد أعداد كبيرة من الزوار الذين حرصوا على الحضور والاستمتاع بمشاهدة الأعمال والمنحوتات الفنية المميزة التي يقدمها نخبة من أبرز النحاتين والرسامين السعوديين من أبناء محافظة الجبيل.

وأوضحت الأمين العام لمجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية لولوة الشمري أن سمبوزيوم الجبيل، يأتي ضمن مبادرة نقوش الشرقية التي أهدتها صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل لمجتمع المنطقة الشرقية ،فأحدثت حراكاً فنياً أسهم في تأصيل الموروث الثقافي والفني للمنطقة.

وأكدت أن المبادرة حظيت بتأييد ودعم من أمير ‫المنطقة الشرقية الأمير ‫سعود بن نايف الرئيس الأعلى لمجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، حيث تم تدشين ‫نقوش الشرقية في إثنينية سموه، وتبنتها الهيئة العليا لتطوير المنطقة الشرقية؛ لما لها من أهمية تسهم في تحسين المشهد الحضاري والذي ينعكس إيجابياً على جودة الحياة في المنطقة.

وأضافت "الشمري" أنه وبحسب دراسة واقع المسؤولية الاجتماعية في المنطقة تبين أنه هناك احتياجاً لجودة المرافق العامة والخدمات، مما يعزز أهمية المبادرة التي انطلقت قبلها، وتعكس استشعار قيادتنا لاحتياجات المنطقة والسعي لتلبيتها.

من جانبه، أكد الفنان محمد مبروك البوعينين، وهو أحد الرسامين المشاركين في السمبوزيوم، أن الفعالية أتاحت له الالتقاء بالجمهور وتعريفهم بهوية الجبيل من خلال لوحاته الفنية التي جسد فيها صوراً لأبرز معالم محافظة الجبيل قديماً مثل فرضة الجبيل التي يعود تاريخها لعام 1921 وكذلك الجبل البحري الذي سميت مدينة الجبيل نسبة له وغيرها من المعالم التاريخية المهمة.

أما الرسام الشاب فهد الشمري فأعرب عن شكره للجنة المنظمة للتجمع الفني (نقوش الجبيل)، وأكد أن مثل هذه الفعاليات تساعد الفنانين المشاركين في ابراز مواهبهم وتتيح لهم الالتقاء بمن سبقهم في المجال، فيتبادلون الخبرات ويحققون الفائدة المرجوة.

ويهدف سمبوزيوم نقوش الجبيل إلى إحياء الحركة الفنية في محافظة الجبيل وإبراز المواهب الفنية من الشباب والشابات السعوديين، وإتاحة الفرصة لهم لعرض أعمالهم أمام الجمهور والمهتمين، ويستمر من 17 حتى 26 من شهر يناير الحالي.

19 يناير 2019 - 13 جمادى الأول 1440
06:46 PM

عروض فنية حية لـ17 فناناً سعودياً في "سمبوزيوم نقوش الجبيل"

يستمر على مدى 10 أيام بمشاركة 38 أسرة منتجة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجبيل
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انطلقت، مساء أمس الجمعة، فعالية "سمبوزيوم نقوش الجبيل"، إحدى مبادرات نقوش الشرقية، التي تنظمها لجنة المناسبات العامة بمحافظة الجبيل وبلدية الجبيل بالتعاون مع مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، وذلك بمشاركة 17 فناناً وفنانة، بالإضافة إلى 38 أسرة منتجة.

وقدمت الفعالية الكثير من الأعمال والفنون المتنوعة لمجموعة من الفنانين والنحاتين الذين اجتمعوا في "نقوش الجبيل"؛ ليقدموا من خلاله عروضاً فنية حيّة، تتسم بالإبداع والأصالة.

كما شهدت الفعالية في يومها الأول توافد أعداد كبيرة من الزوار الذين حرصوا على الحضور والاستمتاع بمشاهدة الأعمال والمنحوتات الفنية المميزة التي يقدمها نخبة من أبرز النحاتين والرسامين السعوديين من أبناء محافظة الجبيل.

وأوضحت الأمين العام لمجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية لولوة الشمري أن سمبوزيوم الجبيل، يأتي ضمن مبادرة نقوش الشرقية التي أهدتها صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل لمجتمع المنطقة الشرقية ،فأحدثت حراكاً فنياً أسهم في تأصيل الموروث الثقافي والفني للمنطقة.

وأكدت أن المبادرة حظيت بتأييد ودعم من أمير ‫المنطقة الشرقية الأمير ‫سعود بن نايف الرئيس الأعلى لمجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، حيث تم تدشين ‫نقوش الشرقية في إثنينية سموه، وتبنتها الهيئة العليا لتطوير المنطقة الشرقية؛ لما لها من أهمية تسهم في تحسين المشهد الحضاري والذي ينعكس إيجابياً على جودة الحياة في المنطقة.

وأضافت "الشمري" أنه وبحسب دراسة واقع المسؤولية الاجتماعية في المنطقة تبين أنه هناك احتياجاً لجودة المرافق العامة والخدمات، مما يعزز أهمية المبادرة التي انطلقت قبلها، وتعكس استشعار قيادتنا لاحتياجات المنطقة والسعي لتلبيتها.

من جانبه، أكد الفنان محمد مبروك البوعينين، وهو أحد الرسامين المشاركين في السمبوزيوم، أن الفعالية أتاحت له الالتقاء بالجمهور وتعريفهم بهوية الجبيل من خلال لوحاته الفنية التي جسد فيها صوراً لأبرز معالم محافظة الجبيل قديماً مثل فرضة الجبيل التي يعود تاريخها لعام 1921 وكذلك الجبل البحري الذي سميت مدينة الجبيل نسبة له وغيرها من المعالم التاريخية المهمة.

أما الرسام الشاب فهد الشمري فأعرب عن شكره للجنة المنظمة للتجمع الفني (نقوش الجبيل)، وأكد أن مثل هذه الفعاليات تساعد الفنانين المشاركين في ابراز مواهبهم وتتيح لهم الالتقاء بمن سبقهم في المجال، فيتبادلون الخبرات ويحققون الفائدة المرجوة.

ويهدف سمبوزيوم نقوش الجبيل إلى إحياء الحركة الفنية في محافظة الجبيل وإبراز المواهب الفنية من الشباب والشابات السعوديين، وإتاحة الفرصة لهم لعرض أعمالهم أمام الجمهور والمهتمين، ويستمر من 17 حتى 26 من شهر يناير الحالي.

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