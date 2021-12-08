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"صحة الطائف" تدعم مراكز غسيل الكلى بـ١٥ جهازًا

عن طريق الشراكات المجتمعية ومساهمات القطاع الخاص

تَلَقّت الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، دعمًا عن طريق الشراكة المجتمعية عبارة عن ١٥ جهاز غسيل كلوي.

وسارعت إدارة شؤون المستشفيات، بالتنسيق مع مشرف الكلى، لتحديد احتياجات المراكز وتوزيع الأجهزة بحسب الاحتياجات.

وأوضحت "صحة الطائف" أن تعزيز وتنويع الشراكات المجتمعية (في إطار مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠) قد ساهم في زيادة مساهمة القطاع الخاص في دعم الخدمات الصحية بفاعلية كبيرة؛ حيث أسهمت هذه الشراكات في دعم مركز الكلى بمستشفى تربة العام بمحطة تنقية مياه حرارية، بالإضافة إلى تطوير بيئة العمل داخل المركز، كما أسهمت في دعم وحدة الكلى بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بمحطة تنقية مياه حرارية.

تجدر الإشارة إلى أن الشؤون الصحية بالطائف قامت بتوقيع عشرات الشراكات المجتمعية مع قطاعات حكومية وأهلية؛ مما ساهم في دعم القطاعات الصحية والارتقاء بخدماتها بما يعود بالنفع على المستفيدين، ويعزز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص.

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"صحة الطائف" تدعم مراكز غسيل الكلى بـ١٥ جهازًا
سبق

تَلَقّت الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، دعمًا عن طريق الشراكة المجتمعية عبارة عن ١٥ جهاز غسيل كلوي.

وسارعت إدارة شؤون المستشفيات، بالتنسيق مع مشرف الكلى، لتحديد احتياجات المراكز وتوزيع الأجهزة بحسب الاحتياجات.

وأوضحت "صحة الطائف" أن تعزيز وتنويع الشراكات المجتمعية (في إطار مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠) قد ساهم في زيادة مساهمة القطاع الخاص في دعم الخدمات الصحية بفاعلية كبيرة؛ حيث أسهمت هذه الشراكات في دعم مركز الكلى بمستشفى تربة العام بمحطة تنقية مياه حرارية، بالإضافة إلى تطوير بيئة العمل داخل المركز، كما أسهمت في دعم وحدة الكلى بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بمحطة تنقية مياه حرارية.

تجدر الإشارة إلى أن الشؤون الصحية بالطائف قامت بتوقيع عشرات الشراكات المجتمعية مع قطاعات حكومية وأهلية؛ مما ساهم في دعم القطاعات الصحية والارتقاء بخدماتها بما يعود بالنفع على المستفيدين، ويعزز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص.

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
12:41 PM

"صحة الطائف" تدعم مراكز غسيل الكلى بـ١٥ جهازًا

عن طريق الشراكات المجتمعية ومساهمات القطاع الخاص

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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تَلَقّت الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، دعمًا عن طريق الشراكة المجتمعية عبارة عن ١٥ جهاز غسيل كلوي.

وسارعت إدارة شؤون المستشفيات، بالتنسيق مع مشرف الكلى، لتحديد احتياجات المراكز وتوزيع الأجهزة بحسب الاحتياجات.

وأوضحت "صحة الطائف" أن تعزيز وتنويع الشراكات المجتمعية (في إطار مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠) قد ساهم في زيادة مساهمة القطاع الخاص في دعم الخدمات الصحية بفاعلية كبيرة؛ حيث أسهمت هذه الشراكات في دعم مركز الكلى بمستشفى تربة العام بمحطة تنقية مياه حرارية، بالإضافة إلى تطوير بيئة العمل داخل المركز، كما أسهمت في دعم وحدة الكلى بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بمحطة تنقية مياه حرارية.

تجدر الإشارة إلى أن الشؤون الصحية بالطائف قامت بتوقيع عشرات الشراكات المجتمعية مع قطاعات حكومية وأهلية؛ مما ساهم في دعم القطاعات الصحية والارتقاء بخدماتها بما يعود بالنفع على المستفيدين، ويعزز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص.

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