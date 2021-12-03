"المعلمي" يبحث مع المنسقة الخاصة للبنان لدى الأمم المتحدة عدداً من القضايا المهمة

خلال لقائهما ‏في مكتبه بمقر الوفد الدائم في نيويورك

التقى مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي؛ ‏في مكتبه بمقر الوفد الدائم في نيويورك، المنسقة الخاصة للبنان لدى الأمم المتحدة جوانا ورونيكا.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عددٍ من القضايا المهمة على الساحة الدولية، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

حضر اللقاء من جانب وفد المملكة مدير مكتب معالي المندوب فيصل الحقباني؛ ورئيس قسم مجلس الأمن في الوفد عبدالله مشخص.