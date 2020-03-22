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غير المتعارف عليها.. أعراض جديدة للإصابة بـ"كورونا"

بعيدًا عن الحمى والسعال وضيق التنفس والشعور بالإرهاق

كشف أطباء، عن وجود أعراض جديدة تُميز المصابين بفيروس كورونا؛ بخلاف الأعراض التي كانت معروفة سابقًا عند الإصابة بالمرض، مثل ارتفاع درجة الحرارة والسعال الجاف.

وقال الطبيب الاستشاري البريطاني المختص في أمراض الأنف والأذن والحنجرة نيرمال كومار، لقناة "سكاي نيوز": إن فقدان حاستي الشم والتذوق، يُعد مؤشرًا جديدًا على الإصابة بفيروس كورونا.

وكانت الأعراض المعروفة للإصابة بالمرض الفتاك، تتراوح بين الحمى والسعال وضيق التنفس والشعور بالإرهاق، ولم يكن من بينها فقدان حاستي الشم والتذوق.

لكن "كومار" قال بحسب "سكاي نيوز عربية": إن "المريض الذي يعاني من فقدان حاستي الشم والتذوق؛ قد يكون مصابًا أيضًا بفيروس كوفيد 19".

وأضاف: "قد لا تظهر على المريض بالضرورة أعراض السعال والحمى؛ لذلك يجب على من يشعرون بفقدان حاستي الشم والتذوق اللجوء إلى العزل الذاتي".

وختم قائلًا: "هذا دليل جديد على الإصابة بفيروس كورونا".

وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز الـ3 آلاف شخص؛ فيما اقترب عدد المصابين من 310 آلاف.

فيروس كورونا الجديد

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غير المتعارف عليها.. أعراض جديدة للإصابة بـ"كورونا"
سبق

كشف أطباء، عن وجود أعراض جديدة تُميز المصابين بفيروس كورونا؛ بخلاف الأعراض التي كانت معروفة سابقًا عند الإصابة بالمرض، مثل ارتفاع درجة الحرارة والسعال الجاف.

وقال الطبيب الاستشاري البريطاني المختص في أمراض الأنف والأذن والحنجرة نيرمال كومار، لقناة "سكاي نيوز": إن فقدان حاستي الشم والتذوق، يُعد مؤشرًا جديدًا على الإصابة بفيروس كورونا.

وكانت الأعراض المعروفة للإصابة بالمرض الفتاك، تتراوح بين الحمى والسعال وضيق التنفس والشعور بالإرهاق، ولم يكن من بينها فقدان حاستي الشم والتذوق.

لكن "كومار" قال بحسب "سكاي نيوز عربية": إن "المريض الذي يعاني من فقدان حاستي الشم والتذوق؛ قد يكون مصابًا أيضًا بفيروس كوفيد 19".

وأضاف: "قد لا تظهر على المريض بالضرورة أعراض السعال والحمى؛ لذلك يجب على من يشعرون بفقدان حاستي الشم والتذوق اللجوء إلى العزل الذاتي".

وختم قائلًا: "هذا دليل جديد على الإصابة بفيروس كورونا".

وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز الـ3 آلاف شخص؛ فيما اقترب عدد المصابين من 310 آلاف.

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
12:10 PM

غير المتعارف عليها.. أعراض جديدة للإصابة بـ"كورونا"

بعيدًا عن الحمى والسعال وضيق التنفس والشعور بالإرهاق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشف أطباء، عن وجود أعراض جديدة تُميز المصابين بفيروس كورونا؛ بخلاف الأعراض التي كانت معروفة سابقًا عند الإصابة بالمرض، مثل ارتفاع درجة الحرارة والسعال الجاف.

وقال الطبيب الاستشاري البريطاني المختص في أمراض الأنف والأذن والحنجرة نيرمال كومار، لقناة "سكاي نيوز": إن فقدان حاستي الشم والتذوق، يُعد مؤشرًا جديدًا على الإصابة بفيروس كورونا.

وكانت الأعراض المعروفة للإصابة بالمرض الفتاك، تتراوح بين الحمى والسعال وضيق التنفس والشعور بالإرهاق، ولم يكن من بينها فقدان حاستي الشم والتذوق.

لكن "كومار" قال بحسب "سكاي نيوز عربية": إن "المريض الذي يعاني من فقدان حاستي الشم والتذوق؛ قد يكون مصابًا أيضًا بفيروس كوفيد 19".

وأضاف: "قد لا تظهر على المريض بالضرورة أعراض السعال والحمى؛ لذلك يجب على من يشعرون بفقدان حاستي الشم والتذوق اللجوء إلى العزل الذاتي".

وختم قائلًا: "هذا دليل جديد على الإصابة بفيروس كورونا".

وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز الـ3 آلاف شخص؛ فيما اقترب عدد المصابين من 310 آلاف.

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