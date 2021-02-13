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شاهد.. أمريكي يحجز موقفًا لسيارته بسروالين!

أثارت فكرته علامات الدهشة والضحك

ابتكر الأمريكي آدم سيلزر في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية طريقة جديدة لركن سيارته أمام بيته، وذلك باستخدام زوجين من السراويل المتجمدة. .

ويعد حجز أماكن وقوف السيارات أمرًا شائعًا في شيكاغو، حيث يستخدم السكان في كثير من الأحيان الكراسي أو أقماع المرور أو أعمدة كرة السلة لتحديد الأماكن الخاصة بهم لركن السيارة.

وأثارت فكرة سيلزر علامات الدهشة والضحك لدى السكان، وأصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي لطريقته الكوميدية في الحفاظ على موقف سيارته؛ إذ يعاني سكان شيكاغو في كل شتاء عدم وجود مواقف لسياراتهم.

وقال سيلزر: "سعيد بأن الناس يبتهجون لرؤية السروالين والفكرة".

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شاهد.. أمريكي يحجز موقفًا لسيارته بسروالين!
سبق

ابتكر الأمريكي آدم سيلزر في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية طريقة جديدة لركن سيارته أمام بيته، وذلك باستخدام زوجين من السراويل المتجمدة. .

ويعد حجز أماكن وقوف السيارات أمرًا شائعًا في شيكاغو، حيث يستخدم السكان في كثير من الأحيان الكراسي أو أقماع المرور أو أعمدة كرة السلة لتحديد الأماكن الخاصة بهم لركن السيارة.

وأثارت فكرة سيلزر علامات الدهشة والضحك لدى السكان، وأصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي لطريقته الكوميدية في الحفاظ على موقف سيارته؛ إذ يعاني سكان شيكاغو في كل شتاء عدم وجود مواقف لسياراتهم.

وقال سيلزر: "سعيد بأن الناس يبتهجون لرؤية السروالين والفكرة".

13 فبراير 2021 - 1 رجب 1442
11:47 AM

شاهد.. أمريكي يحجز موقفًا لسيارته بسروالين!

أثارت فكرته علامات الدهشة والضحك

A A A
أيمن حسن - الرياض
5
5,742

ابتكر الأمريكي آدم سيلزر في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية طريقة جديدة لركن سيارته أمام بيته، وذلك باستخدام زوجين من السراويل المتجمدة. .

ويعد حجز أماكن وقوف السيارات أمرًا شائعًا في شيكاغو، حيث يستخدم السكان في كثير من الأحيان الكراسي أو أقماع المرور أو أعمدة كرة السلة لتحديد الأماكن الخاصة بهم لركن السيارة.

وأثارت فكرة سيلزر علامات الدهشة والضحك لدى السكان، وأصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي لطريقته الكوميدية في الحفاظ على موقف سيارته؛ إذ يعاني سكان شيكاغو في كل شتاء عدم وجود مواقف لسياراتهم.

وقال سيلزر: "سعيد بأن الناس يبتهجون لرؤية السروالين والفكرة".

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