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روسيا تسجّل 162 وفاة و9035 إصابة جديدة بكورونا

خلال الـ 24 ساعة الماضية وحصيلة المصابين 414878

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، تراجع الحصيلة اليومية للمصابين بفيروس كورونا بنسبة 2.2% وتسجيل 9035 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ووفق "روسيا اليوم" بحسب آخر حصيلة رسمية، اليوم الإثنين، تُوفي خلال الساعات الـ 24 الماضية، 162 شخصاً؛ ما يرفع حصيلة الوفيات في روسيا منذ بدء تفشي فيروس كورونا، إلى 3994 حالة.

وارتفعت حصيلة المصابين بالفيروس في مختلف مناطق روسيا، إلى 414878 مصاباً.

روسيا فيروس كورونا الجديد

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روسيا تسجّل 162 وفاة و9035 إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، تراجع الحصيلة اليومية للمصابين بفيروس كورونا بنسبة 2.2% وتسجيل 9035 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ووفق "روسيا اليوم" بحسب آخر حصيلة رسمية، اليوم الإثنين، تُوفي خلال الساعات الـ 24 الماضية، 162 شخصاً؛ ما يرفع حصيلة الوفيات في روسيا منذ بدء تفشي فيروس كورونا، إلى 3994 حالة.

وارتفعت حصيلة المصابين بالفيروس في مختلف مناطق روسيا، إلى 414878 مصاباً.

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
11:27 AM

روسيا تسجّل 162 وفاة و9035 إصابة جديدة بكورونا

خلال الـ 24 ساعة الماضية وحصيلة المصابين 414878

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات الصحية في روسيا، تراجع الحصيلة اليومية للمصابين بفيروس كورونا بنسبة 2.2% وتسجيل 9035 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ووفق "روسيا اليوم" بحسب آخر حصيلة رسمية، اليوم الإثنين، تُوفي خلال الساعات الـ 24 الماضية، 162 شخصاً؛ ما يرفع حصيلة الوفيات في روسيا منذ بدء تفشي فيروس كورونا، إلى 3994 حالة.

وارتفعت حصيلة المصابين بالفيروس في مختلف مناطق روسيا، إلى 414878 مصاباً.

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