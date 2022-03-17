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"محمد الزهراني" إلى رتبة رئيس رقباء

قلّد مدير مرور محافظة جدة العميد أحمد مساعد السريحي، مدير قسم الخدمات العامة بالإيواء، الرقيب أول محمد أحمد الزهراني؛ رتبته الجديدة، رئيس رقباء.

جاء ذلك بحضور مدير مرور بحرة العقيد علي الزهراني.

وقال "الزهراني": إن الترقية حافز له لبذل المزيد من العمل خدمة للوطن.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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"محمد الزهراني" إلى رتبة رئيس رقباء
سبق

قلّد مدير مرور محافظة جدة العميد أحمد مساعد السريحي، مدير قسم الخدمات العامة بالإيواء، الرقيب أول محمد أحمد الزهراني؛ رتبته الجديدة، رئيس رقباء.

جاء ذلك بحضور مدير مرور بحرة العقيد علي الزهراني.

وقال "الزهراني": إن الترقية حافز له لبذل المزيد من العمل خدمة للوطن.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
05:16 PM

"محمد الزهراني" إلى رتبة رئيس رقباء

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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قلّد مدير مرور محافظة جدة العميد أحمد مساعد السريحي، مدير قسم الخدمات العامة بالإيواء، الرقيب أول محمد أحمد الزهراني؛ رتبته الجديدة، رئيس رقباء.

جاء ذلك بحضور مدير مرور بحرة العقيد علي الزهراني.

وقال "الزهراني": إن الترقية حافز له لبذل المزيد من العمل خدمة للوطن.

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