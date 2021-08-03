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"أمير تبوك" يستقبل المواطنين ومديري الإدارات باللقاء الأسبوعي

أكد أن مشروعات رؤية 2030 ستفيد جميع أبناء المملكة

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في اللقاء الأسبوعي مساء أمس، رؤساء المحاكم والمواطنين، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، في القصر الحكومي بتبوك.

وفي بداية الاستقبال الذي حضره وكيل إمارة المنطقة محمد بن عبدالله الحقباني، رحّب الأمير فهد بن سلطان بالجميع؛ مشيدًا بما شاهده خلال زيارته مؤخرًا لمحافظات ضباء والوجه وأملج، من تطور كبير في شتى المجالات التنموية وكذلك النظرة التفاؤلية التي شاهدها على محيا الشباب والشابات بالمستقبل.

ولفت أمير المنطقة إلى ما ستوفره مشروعات رؤية المملكة 2030، والتي أقرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ويشرف عليها سمو ولي العهد -حفظهما الله- من خلال مشاريع نيوم والبحر الأحمر وأمالا بالمنطقة من فرص وظيفية وتدريبية المقصود، منها والأساس هو الإنسان السعودي ليس في منطقة تبوك فقط؛ بل يستفيد منها جميع أبناء وبنات المملكة؛ مؤكدًا حرص القيادة الرشيدة على مصلحة المواطن وما يعود عليه وعلى الوطن بالنفع والفائدة؛ منوهًا بالحراك السياحي الذي تشهده محافظات المنطقة الساحلية من حيث زيادة أعداد الفنادق والشقق والأماكن السياحية.

وفي ختام اللقاء سأل أمير منطقة تبوك الله سبحانه وتعالى، أن يُديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمير تبوك" يستقبل المواطنين ومديري الإدارات باللقاء الأسبوعي
سبق

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في اللقاء الأسبوعي مساء أمس، رؤساء المحاكم والمواطنين، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، في القصر الحكومي بتبوك.

وفي بداية الاستقبال الذي حضره وكيل إمارة المنطقة محمد بن عبدالله الحقباني، رحّب الأمير فهد بن سلطان بالجميع؛ مشيدًا بما شاهده خلال زيارته مؤخرًا لمحافظات ضباء والوجه وأملج، من تطور كبير في شتى المجالات التنموية وكذلك النظرة التفاؤلية التي شاهدها على محيا الشباب والشابات بالمستقبل.

ولفت أمير المنطقة إلى ما ستوفره مشروعات رؤية المملكة 2030، والتي أقرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ويشرف عليها سمو ولي العهد -حفظهما الله- من خلال مشاريع نيوم والبحر الأحمر وأمالا بالمنطقة من فرص وظيفية وتدريبية المقصود، منها والأساس هو الإنسان السعودي ليس في منطقة تبوك فقط؛ بل يستفيد منها جميع أبناء وبنات المملكة؛ مؤكدًا حرص القيادة الرشيدة على مصلحة المواطن وما يعود عليه وعلى الوطن بالنفع والفائدة؛ منوهًا بالحراك السياحي الذي تشهده محافظات المنطقة الساحلية من حيث زيادة أعداد الفنادق والشقق والأماكن السياحية.

وفي ختام اللقاء سأل أمير منطقة تبوك الله سبحانه وتعالى، أن يُديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442
10:06 AM

"أمير تبوك" يستقبل المواطنين ومديري الإدارات باللقاء الأسبوعي

أكد أن مشروعات رؤية 2030 ستفيد جميع أبناء المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في اللقاء الأسبوعي مساء أمس، رؤساء المحاكم والمواطنين، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، في القصر الحكومي بتبوك.

وفي بداية الاستقبال الذي حضره وكيل إمارة المنطقة محمد بن عبدالله الحقباني، رحّب الأمير فهد بن سلطان بالجميع؛ مشيدًا بما شاهده خلال زيارته مؤخرًا لمحافظات ضباء والوجه وأملج، من تطور كبير في شتى المجالات التنموية وكذلك النظرة التفاؤلية التي شاهدها على محيا الشباب والشابات بالمستقبل.

ولفت أمير المنطقة إلى ما ستوفره مشروعات رؤية المملكة 2030، والتي أقرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ويشرف عليها سمو ولي العهد -حفظهما الله- من خلال مشاريع نيوم والبحر الأحمر وأمالا بالمنطقة من فرص وظيفية وتدريبية المقصود، منها والأساس هو الإنسان السعودي ليس في منطقة تبوك فقط؛ بل يستفيد منها جميع أبناء وبنات المملكة؛ مؤكدًا حرص القيادة الرشيدة على مصلحة المواطن وما يعود عليه وعلى الوطن بالنفع والفائدة؛ منوهًا بالحراك السياحي الذي تشهده محافظات المنطقة الساحلية من حيث زيادة أعداد الفنادق والشقق والأماكن السياحية.

وفي ختام اللقاء سأل أمير منطقة تبوك الله سبحانه وتعالى، أن يُديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

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