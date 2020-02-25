النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تطوّر جديد في واقعة "خانق المعلم بجدة".. استدعاء من الشرطة وتحويل للنيابة العامة

بعد أن أنهى الأول خلافه مع الثاني باشتباك داخل غرفة المعلمين.. كدمات وراحة لـ٣ أيام

علمت "سبق" أن شرطة جدة استدعت مدير المدرسة الذي اشتكاه أحد المعلمين متهمًا إياه بخنقه داخل المدرسة؛ في واقعة نشرت تفاصيلها "سبق" صباح أمس.

وقالت المصادر: إن الشرطة أخذت أقوال المعلم بعد الشكوى مباشرة، ثم أخذت أقوال المدير، وحوّلت القضية إلى النيابة العامة لإكمال الإجراء اللازم.

وكان مدير مدرسة في جدة، قد أنهى خلافه مع أحد المعلمين بالتهجم عليه وخنقه داخل غرفة المعلمين -حسب حديث المعلم- حيث تَسَبّب ذلك في كدمات على وجه ورقبة المعلم، وحاجة للراحة لمدة 3 أيام، وفقًا لتقرير المستشفى الذي باشر الحالة.

وقال لـ"سبق" حمود صقيران متحدث "تعليم جدة": إنه يجري التحقيق من قِبَل الإدارة المختصة في الشكوى التي تَقَدّم بها المعلم ضد قائد المدرسة، وسيتم اتخاذ الإجراء النظامي المناسب فيها وفقًا لنتائج التحقيق.

شرطة جدة جدة خنق مدير مدرسة لمعلم بجدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تطوّر جديد في واقعة "خانق المعلم بجدة".. استدعاء من الشرطة وتحويل للنيابة العامة
سبق

علمت "سبق" أن شرطة جدة استدعت مدير المدرسة الذي اشتكاه أحد المعلمين متهمًا إياه بخنقه داخل المدرسة؛ في واقعة نشرت تفاصيلها "سبق" صباح أمس.

وقالت المصادر: إن الشرطة أخذت أقوال المعلم بعد الشكوى مباشرة، ثم أخذت أقوال المدير، وحوّلت القضية إلى النيابة العامة لإكمال الإجراء اللازم.

وكان مدير مدرسة في جدة، قد أنهى خلافه مع أحد المعلمين بالتهجم عليه وخنقه داخل غرفة المعلمين -حسب حديث المعلم- حيث تَسَبّب ذلك في كدمات على وجه ورقبة المعلم، وحاجة للراحة لمدة 3 أيام، وفقًا لتقرير المستشفى الذي باشر الحالة.

وقال لـ"سبق" حمود صقيران متحدث "تعليم جدة": إنه يجري التحقيق من قِبَل الإدارة المختصة في الشكوى التي تَقَدّم بها المعلم ضد قائد المدرسة، وسيتم اتخاذ الإجراء النظامي المناسب فيها وفقًا لنتائج التحقيق.

25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
09:49 AM
اخر تعديل
25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
11:43 AM

تطوّر جديد في واقعة "خانق المعلم بجدة".. استدعاء من الشرطة وتحويل للنيابة العامة

بعد أن أنهى الأول خلافه مع الثاني باشتباك داخل غرفة المعلمين.. كدمات وراحة لـ٣ أيام

A A A
محمد حضاض - جدة
16
16,100

علمت "سبق" أن شرطة جدة استدعت مدير المدرسة الذي اشتكاه أحد المعلمين متهمًا إياه بخنقه داخل المدرسة؛ في واقعة نشرت تفاصيلها "سبق" صباح أمس.

وقالت المصادر: إن الشرطة أخذت أقوال المعلم بعد الشكوى مباشرة، ثم أخذت أقوال المدير، وحوّلت القضية إلى النيابة العامة لإكمال الإجراء اللازم.

وكان مدير مدرسة في جدة، قد أنهى خلافه مع أحد المعلمين بالتهجم عليه وخنقه داخل غرفة المعلمين -حسب حديث المعلم- حيث تَسَبّب ذلك في كدمات على وجه ورقبة المعلم، وحاجة للراحة لمدة 3 أيام، وفقًا لتقرير المستشفى الذي باشر الحالة.

وقال لـ"سبق" حمود صقيران متحدث "تعليم جدة": إنه يجري التحقيق من قِبَل الإدارة المختصة في الشكوى التي تَقَدّم بها المعلم ضد قائد المدرسة، وسيتم اتخاذ الإجراء النظامي المناسب فيها وفقًا لنتائج التحقيق.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,799
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,187
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,614
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,917

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

المقالات

المملكة والريادة في الغاز

المملكة والريادة في الغاز

ماجد البريكان
تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

عبدالغني الشيخ
شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم
بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد
يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

حسن آل عمير
يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة