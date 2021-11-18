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"الحبوب" ترسي الدفعة الأخيرة من الشعير وتستثني كندا

في إطار تلبية الطلب المحلي والمحافظة على المخزونات

أتمت المؤسسة العامة للحبوب، إجراءات ترسية استيراد كمية (1,020,000) طن من الشعير موزعة على مناشئ "الاتحاد الأوروبي، أستراليا، البحر الأسود، أمريكا الجنوبية والشمالية (باستثناء كندا)، التي تمثل الدفعة السادسة والأخيرة لكميات الشعير العلفي المتعاقد عليها هذا العام (2019م).

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس؛ في تصريح له اليوم، أنه تمت دعوة عدد (24) شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب والمؤهلة تقدمت منها (21) شركة للمنافسة في توريد الكميات المطروحة، وتمت الترسية على عدد (6) شركات تقدمت بأقل الأسعار لكل شحنة، وتوزعت الشحنات على موانئ المملكة المطلة على البحر الأحمر بواقع (13) شحنة كميتها (780,000) طن، وموانئ المملكة المطلة على الخليج العربي بواقع (4) شحنات كميتها (240,000) طن وذلك للتوريد خلال الفترة (فبراير - مارس2020م).

وأفاد بأن ترسية الدفعة السادسة والأخيرة من الشعير المستورد هذا العام تأتي في إطار تلبية الطلب المحلي والمحافظة على المخزونات الإستراتيجية، وأشار إلى أنه بترسية هذه الدفعة بلغ إجمالي تعاقدات المؤسسة لهذا العام نحو (5.3) مليون طن، ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية والمناشئ لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني من خلال الرابط التالي: http://www.sago.gov.sa/Import/Barely

المؤسسة العامة للحبوب الاتحاد الأوروبي الشعير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحبوب" ترسي الدفعة الأخيرة من الشعير وتستثني كندا
سبق

أتمت المؤسسة العامة للحبوب، إجراءات ترسية استيراد كمية (1,020,000) طن من الشعير موزعة على مناشئ "الاتحاد الأوروبي، أستراليا، البحر الأسود، أمريكا الجنوبية والشمالية (باستثناء كندا)، التي تمثل الدفعة السادسة والأخيرة لكميات الشعير العلفي المتعاقد عليها هذا العام (2019م).

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس؛ في تصريح له اليوم، أنه تمت دعوة عدد (24) شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب والمؤهلة تقدمت منها (21) شركة للمنافسة في توريد الكميات المطروحة، وتمت الترسية على عدد (6) شركات تقدمت بأقل الأسعار لكل شحنة، وتوزعت الشحنات على موانئ المملكة المطلة على البحر الأحمر بواقع (13) شحنة كميتها (780,000) طن، وموانئ المملكة المطلة على الخليج العربي بواقع (4) شحنات كميتها (240,000) طن وذلك للتوريد خلال الفترة (فبراير - مارس2020م).

وأفاد بأن ترسية الدفعة السادسة والأخيرة من الشعير المستورد هذا العام تأتي في إطار تلبية الطلب المحلي والمحافظة على المخزونات الإستراتيجية، وأشار إلى أنه بترسية هذه الدفعة بلغ إجمالي تعاقدات المؤسسة لهذا العام نحو (5.3) مليون طن، ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية والمناشئ لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني من خلال الرابط التالي: http://www.sago.gov.sa/Import/Barely

18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441
11:41 AM

"الحبوب" ترسي الدفعة الأخيرة من الشعير وتستثني كندا

في إطار تلبية الطلب المحلي والمحافظة على المخزونات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أتمت المؤسسة العامة للحبوب، إجراءات ترسية استيراد كمية (1,020,000) طن من الشعير موزعة على مناشئ "الاتحاد الأوروبي، أستراليا، البحر الأسود، أمريكا الجنوبية والشمالية (باستثناء كندا)، التي تمثل الدفعة السادسة والأخيرة لكميات الشعير العلفي المتعاقد عليها هذا العام (2019م).

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس؛ في تصريح له اليوم، أنه تمت دعوة عدد (24) شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب والمؤهلة تقدمت منها (21) شركة للمنافسة في توريد الكميات المطروحة، وتمت الترسية على عدد (6) شركات تقدمت بأقل الأسعار لكل شحنة، وتوزعت الشحنات على موانئ المملكة المطلة على البحر الأحمر بواقع (13) شحنة كميتها (780,000) طن، وموانئ المملكة المطلة على الخليج العربي بواقع (4) شحنات كميتها (240,000) طن وذلك للتوريد خلال الفترة (فبراير - مارس2020م).

وأفاد بأن ترسية الدفعة السادسة والأخيرة من الشعير المستورد هذا العام تأتي في إطار تلبية الطلب المحلي والمحافظة على المخزونات الإستراتيجية، وأشار إلى أنه بترسية هذه الدفعة بلغ إجمالي تعاقدات المؤسسة لهذا العام نحو (5.3) مليون طن، ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية والمناشئ لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني من خلال الرابط التالي: http://www.sago.gov.sa/Import/Barely

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