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هل يكون مذاق الطعام ألذّ حين نأكله بأيدينا؟.. تعرّف على رأي العلم

بعد دراسة تأثير رائحة القهوة

هل يختلف إحساسنا بالطعام حين نتناوله بأيدينا؟ يبدو ذلك فقد أظهرت دراسة أجريت في معهد ستيفنز للتقنية في نيوجيرسي، أن تناول الطعام باليد يجعل مذاقه أفضل؛ إلا أن ذلك يجعلك تأكل أكثر أيضًا.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، يقول العلماء القائمون على الدراسة: إن القدرة على لمس الطعام بأيدينا تقوّي إحساسنا بحجم ونسيج الطعام الذي نأكله، وهذا يعني أنه حتى قبل أن يصل الطعام إلى الفم؛ فإن لمسه يجعل الدماغ يظن أنه ألذّ وأكثر إرضاء مما لو كان باستخدام أدوات المائدة.

ونشرت نتائج الدراسة في "مجلة البيع بالتجزئة" المتخصصة بفن التسويق.

وعن نتائج الدراسة، تقول أدريانا مادزاروف، الباحثة في التسويق الحسي بمعهد ستيفنز للتكنولوجيا: "إن تأثير لمس الطعام باليد مثير للاهتمام؛ فهي لمسة صغير ولكنها يمكن أن تغير كيفية تقييم الناس للمنتج".

وكانت "مادزاروف" قد أجرت في السابق دراسة كشفت أن لرائحة القهوة تأثيرًا رائعًا في تقييمنا لها.

تناول الطعام باليد

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هل يكون مذاق الطعام ألذّ حين نأكله بأيدينا؟.. تعرّف على رأي العلم
سبق

هل يختلف إحساسنا بالطعام حين نتناوله بأيدينا؟ يبدو ذلك فقد أظهرت دراسة أجريت في معهد ستيفنز للتقنية في نيوجيرسي، أن تناول الطعام باليد يجعل مذاقه أفضل؛ إلا أن ذلك يجعلك تأكل أكثر أيضًا.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، يقول العلماء القائمون على الدراسة: إن القدرة على لمس الطعام بأيدينا تقوّي إحساسنا بحجم ونسيج الطعام الذي نأكله، وهذا يعني أنه حتى قبل أن يصل الطعام إلى الفم؛ فإن لمسه يجعل الدماغ يظن أنه ألذّ وأكثر إرضاء مما لو كان باستخدام أدوات المائدة.

ونشرت نتائج الدراسة في "مجلة البيع بالتجزئة" المتخصصة بفن التسويق.

وعن نتائج الدراسة، تقول أدريانا مادزاروف، الباحثة في التسويق الحسي بمعهد ستيفنز للتكنولوجيا: "إن تأثير لمس الطعام باليد مثير للاهتمام؛ فهي لمسة صغير ولكنها يمكن أن تغير كيفية تقييم الناس للمنتج".

وكانت "مادزاروف" قد أجرت في السابق دراسة كشفت أن لرائحة القهوة تأثيرًا رائعًا في تقييمنا لها.

10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441
09:16 AM

هل يكون مذاق الطعام ألذّ حين نأكله بأيدينا؟.. تعرّف على رأي العلم

بعد دراسة تأثير رائحة القهوة

A A A
أيمن حسن - الرياض
8
16,248

هل يختلف إحساسنا بالطعام حين نتناوله بأيدينا؟ يبدو ذلك فقد أظهرت دراسة أجريت في معهد ستيفنز للتقنية في نيوجيرسي، أن تناول الطعام باليد يجعل مذاقه أفضل؛ إلا أن ذلك يجعلك تأكل أكثر أيضًا.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، يقول العلماء القائمون على الدراسة: إن القدرة على لمس الطعام بأيدينا تقوّي إحساسنا بحجم ونسيج الطعام الذي نأكله، وهذا يعني أنه حتى قبل أن يصل الطعام إلى الفم؛ فإن لمسه يجعل الدماغ يظن أنه ألذّ وأكثر إرضاء مما لو كان باستخدام أدوات المائدة.

ونشرت نتائج الدراسة في "مجلة البيع بالتجزئة" المتخصصة بفن التسويق.

وعن نتائج الدراسة، تقول أدريانا مادزاروف، الباحثة في التسويق الحسي بمعهد ستيفنز للتكنولوجيا: "إن تأثير لمس الطعام باليد مثير للاهتمام؛ فهي لمسة صغير ولكنها يمكن أن تغير كيفية تقييم الناس للمنتج".

وكانت "مادزاروف" قد أجرت في السابق دراسة كشفت أن لرائحة القهوة تأثيرًا رائعًا في تقييمنا لها.

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