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مصادر توضح تفاصيل "فيديو الصهريج المتهور".. السائق كان في حالة غير طبيعية وأوقف بالقوة

كشفت مصادر مطلعة تفاصيل مقطع الفيديو المتداول اليوم، والذي ظهر فيه صهريج متهور يصطدم بمجموعة سيارات على أحد طرق الرياض.

وقالت المصادر: السائق إريتري الجنسية، وكان في حالة غير طبيعية، وتم إيقافه بالقوة الجبرية، ويجري استكمال الإجراءات اللازمة.

وأوضحت المصادر أن عدد المركبات المتضررة ١٦ مركبة دون تسجيل إصابات ولله الحمد.

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مصادر توضح تفاصيل "فيديو الصهريج المتهور".. السائق كان في حالة غير طبيعية وأوقف بالقوة
سبق

كشفت مصادر مطلعة تفاصيل مقطع الفيديو المتداول اليوم، والذي ظهر فيه صهريج متهور يصطدم بمجموعة سيارات على أحد طرق الرياض.

وقالت المصادر: السائق إريتري الجنسية، وكان في حالة غير طبيعية، وتم إيقافه بالقوة الجبرية، ويجري استكمال الإجراءات اللازمة.

وأوضحت المصادر أن عدد المركبات المتضررة ١٦ مركبة دون تسجيل إصابات ولله الحمد.

12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440
02:41 PM

مصادر توضح تفاصيل "فيديو الصهريج المتهور".. السائق كان في حالة غير طبيعية وأوقف بالقوة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
14
16,869

كشفت مصادر مطلعة تفاصيل مقطع الفيديو المتداول اليوم، والذي ظهر فيه صهريج متهور يصطدم بمجموعة سيارات على أحد طرق الرياض.

وقالت المصادر: السائق إريتري الجنسية، وكان في حالة غير طبيعية، وتم إيقافه بالقوة الجبرية، ويجري استكمال الإجراءات اللازمة.

وأوضحت المصادر أن عدد المركبات المتضررة ١٦ مركبة دون تسجيل إصابات ولله الحمد.

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