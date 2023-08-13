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تعليم الليث يعتمد حركة القيادات المدرسية لـ١٤١ قائداً ووكيلاً

الحازمي أشاد بجهود أعضاء لجنة القيادات في اختيار المتميزين

اعتمد مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، حركة القيادات المدرسية للبنين للعام الدراسي الجديد ١٤٤١هـ / ١٤٤٢هـ، التي اشتملت على ١٤١ قائدًا ووكيلًا.

‎وأوضح مدير الإشراف التربوي الدكتور عطية بن يتيم الهلالي، أن قرار الحركة شمل التجديد لعددٍ من القيادات المدرسية لمدة عام دراسي في مواقع عملهم، ونقل آخرين لمدارس أخرى، وتكليف معلمين للعمل في القيادة المدرسية من تاريخ القرار.

وعبر مدير التعليم، الدكتور زكي بن زكي الحازمي، عن أمنياته للقيادات المدرسية بالتوفيق في أداء مهامهم ومسؤولياتهم، وتحقيق تطلعات وطموحات القيادة والمسؤولين بالوزارة في مواصلة وتحقيق التطوير المنشود.
وأشاد الحازمي بجهود أعضاء لجنة القيادات المدرسية في إصدار الحركة، وفي اختيار القيادات المتميزة التي ستحقق بإذن الله تطلعات القيادة وفق رؤية المملكة 2030.

مدير التعليم محافظة الليث

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعليم الليث يعتمد حركة القيادات المدرسية لـ١٤١ قائداً ووكيلاً
سبق

اعتمد مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، حركة القيادات المدرسية للبنين للعام الدراسي الجديد ١٤٤١هـ / ١٤٤٢هـ، التي اشتملت على ١٤١ قائدًا ووكيلًا.

‎وأوضح مدير الإشراف التربوي الدكتور عطية بن يتيم الهلالي، أن قرار الحركة شمل التجديد لعددٍ من القيادات المدرسية لمدة عام دراسي في مواقع عملهم، ونقل آخرين لمدارس أخرى، وتكليف معلمين للعمل في القيادة المدرسية من تاريخ القرار.

وعبر مدير التعليم، الدكتور زكي بن زكي الحازمي، عن أمنياته للقيادات المدرسية بالتوفيق في أداء مهامهم ومسؤولياتهم، وتحقيق تطلعات وطموحات القيادة والمسؤولين بالوزارة في مواصلة وتحقيق التطوير المنشود.
وأشاد الحازمي بجهود أعضاء لجنة القيادات المدرسية في إصدار الحركة، وفي اختيار القيادات المتميزة التي ستحقق بإذن الله تطلعات القيادة وفق رؤية المملكة 2030.

13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
02:38 PM

تعليم الليث يعتمد حركة القيادات المدرسية لـ١٤١ قائداً ووكيلاً

الحازمي أشاد بجهود أعضاء لجنة القيادات في اختيار المتميزين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الليث
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اعتمد مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، حركة القيادات المدرسية للبنين للعام الدراسي الجديد ١٤٤١هـ / ١٤٤٢هـ، التي اشتملت على ١٤١ قائدًا ووكيلًا.

‎وأوضح مدير الإشراف التربوي الدكتور عطية بن يتيم الهلالي، أن قرار الحركة شمل التجديد لعددٍ من القيادات المدرسية لمدة عام دراسي في مواقع عملهم، ونقل آخرين لمدارس أخرى، وتكليف معلمين للعمل في القيادة المدرسية من تاريخ القرار.

وعبر مدير التعليم، الدكتور زكي بن زكي الحازمي، عن أمنياته للقيادات المدرسية بالتوفيق في أداء مهامهم ومسؤولياتهم، وتحقيق تطلعات وطموحات القيادة والمسؤولين بالوزارة في مواصلة وتحقيق التطوير المنشود.
وأشاد الحازمي بجهود أعضاء لجنة القيادات المدرسية في إصدار الحركة، وفي اختيار القيادات المتميزة التي ستحقق بإذن الله تطلعات القيادة وفق رؤية المملكة 2030.

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