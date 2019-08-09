شركة "بن سمار" تنجز مشروع الدائري الرابع في مكة المكرمة

بإشراف وإدارة أمانة العاصِمة المُقدسة

قال مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد عبدالله البسامي، إنه تم إنجاز مشروع الدائري الرابع في مكة المكرمة واكتماله بِالكامل عبر شركة "بن سمار"، مقدماً شكره وتقديره لأمانة العاصمة المُقدسة والمهندسين والشركات المُشاركة في التنفيذ.

وقال: "المشروع كان حُلماً وأصبح واقعاً نراه بأعيننا اليوم، ومُفيد في النفرة من مُنى ومُفيد لمن هو قادم مِن الطائف للذهاب إلى المدينة المُنورة والدخول إلى مكة المكرمة".

بدوره، قال المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المُقدسة: "نشرف اليوم على إطلاق العديد من الطرق ومن ضمنها الجزء من تقاطع السيل في الدائري الرابع بطريق علي بن أبي طالب والمتصل إلى المدينة المنورة، وأشرفنا على إطلاق اسم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الطريق الفاصل بين جدة ومكة المكرمة".

يُذكر أن شركة بِن سمار للمقاولات هي من قامت بإنجاز المشروع، لتنفيذ التقاطع الدائري الرابع مع طريق السيل بإشراف وإدارة أمانة العاصِمة المُقدسة في مكة المكرمة.