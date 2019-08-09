النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شركة "بن سمار" تنجز مشروع الدائري الرابع في مكة المكرمة

بإشراف وإدارة أمانة العاصِمة المُقدسة

قال مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد عبدالله البسامي، إنه تم إنجاز مشروع الدائري الرابع في مكة المكرمة واكتماله بِالكامل عبر شركة "بن سمار"، مقدماً شكره وتقديره لأمانة العاصمة المُقدسة والمهندسين والشركات المُشاركة في التنفيذ.

وقال: "المشروع كان حُلماً وأصبح واقعاً نراه بأعيننا اليوم، ومُفيد في النفرة من مُنى ومُفيد لمن هو قادم مِن الطائف للذهاب إلى المدينة المُنورة والدخول إلى مكة المكرمة".

بدوره، قال المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المُقدسة: "نشرف اليوم على إطلاق العديد من الطرق ومن ضمنها الجزء من تقاطع السيل في الدائري الرابع بطريق علي بن أبي طالب والمتصل إلى المدينة المنورة، وأشرفنا على إطلاق اسم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الطريق الفاصل بين جدة ومكة المكرمة".

يُذكر أن شركة بِن سمار للمقاولات هي من قامت بإنجاز المشروع، لتنفيذ التقاطع الدائري الرابع مع طريق السيل بإشراف وإدارة أمانة العاصِمة المُقدسة في مكة المكرمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شركة "بن سمار" تنجز مشروع الدائري الرابع في مكة المكرمة
سبق

قال مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد عبدالله البسامي، إنه تم إنجاز مشروع الدائري الرابع في مكة المكرمة واكتماله بِالكامل عبر شركة "بن سمار"، مقدماً شكره وتقديره لأمانة العاصمة المُقدسة والمهندسين والشركات المُشاركة في التنفيذ.

وقال: "المشروع كان حُلماً وأصبح واقعاً نراه بأعيننا اليوم، ومُفيد في النفرة من مُنى ومُفيد لمن هو قادم مِن الطائف للذهاب إلى المدينة المُنورة والدخول إلى مكة المكرمة".

بدوره، قال المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المُقدسة: "نشرف اليوم على إطلاق العديد من الطرق ومن ضمنها الجزء من تقاطع السيل في الدائري الرابع بطريق علي بن أبي طالب والمتصل إلى المدينة المنورة، وأشرفنا على إطلاق اسم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الطريق الفاصل بين جدة ومكة المكرمة".

يُذكر أن شركة بِن سمار للمقاولات هي من قامت بإنجاز المشروع، لتنفيذ التقاطع الدائري الرابع مع طريق السيل بإشراف وإدارة أمانة العاصِمة المُقدسة في مكة المكرمة.

09 أغسطس 2019 - 8 ذو الحجة 1440
10:28 PM

شركة "بن سمار" تنجز مشروع الدائري الرابع في مكة المكرمة

بإشراف وإدارة أمانة العاصِمة المُقدسة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
2,580

قال مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد عبدالله البسامي، إنه تم إنجاز مشروع الدائري الرابع في مكة المكرمة واكتماله بِالكامل عبر شركة "بن سمار"، مقدماً شكره وتقديره لأمانة العاصمة المُقدسة والمهندسين والشركات المُشاركة في التنفيذ.

وقال: "المشروع كان حُلماً وأصبح واقعاً نراه بأعيننا اليوم، ومُفيد في النفرة من مُنى ومُفيد لمن هو قادم مِن الطائف للذهاب إلى المدينة المُنورة والدخول إلى مكة المكرمة".

بدوره، قال المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المُقدسة: "نشرف اليوم على إطلاق العديد من الطرق ومن ضمنها الجزء من تقاطع السيل في الدائري الرابع بطريق علي بن أبي طالب والمتصل إلى المدينة المنورة، وأشرفنا على إطلاق اسم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الطريق الفاصل بين جدة ومكة المكرمة".

يُذكر أن شركة بِن سمار للمقاولات هي من قامت بإنجاز المشروع، لتنفيذ التقاطع الدائري الرابع مع طريق السيل بإشراف وإدارة أمانة العاصِمة المُقدسة في مكة المكرمة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,630
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,632
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,635
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,725

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري
كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة