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"صحة الطائف" تواصل مكافحة كورونا بالتوعية الميدانية.. المستفيدون ربع مليون

فرق متخصصة تتمركز في الحدائق والأسواق وتبث رسائل توعوية وتشكر الملتزمين

كثفت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، برامجها ومبادراتها التوعوية الميدانية؛ لتوعية أفراد المجتمع بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار وتفشي فيروس كورونا.

الحملات الميدانية التي تتواصل منذ 4 أشهر بمتابعة واهتمام مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد القحطاني، استهدفت المواقع العامة والمحلات التجارية والأسواق والعاملين في المنشآت الحكومية ومراجعي أقسام المستشفيات والمراكز الصحية، وتجاوز عدد المستفيدين منها ربع مليون مواطن ومقيم.

المرحلة الثانية من الحملات الميدانية انطلقت في شهر ذي القعدة الماضي، واستهدفت المنتزهات والمواقع التي يرتادها المصطافون خلال فترة الصيف والعيد، حيث جرى بث رسائل توعوية شدد من خلالها على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الجسدي والابتعاد عن التجمعات ومواقع الازدحام والمداومة على غسل اليدين.

وخلال الحملة قدمت الفرق الميدانية الشكر للملتزمين بالإجراءات الوقائية وتقديم الهدايا لهم خلال فترة العيد.

"صحة الطائف" فعلت كذلك برامج الحملة للتوعية الصحية في جميع أنحاء المحافظة من خلال المستشفيات الطرفية، حيث استهدفت الحملة المساجد لتوعية المصلين، والمحلات التجارية والأماكن العامة بالمدن والقرى التابعة صحياً لمحافظة الطائف.

وأطلقت الحملة الميدانية مبادرة "سفراء التوعية" بمشاركة فريق "ظل" التطوعي للتوعية بعدد من اللغات، حيث تواجدت الحملة في المصليات أثناء أداء صلاة عيد الأضحى قبل وأثناء وبعد الصلاة، فيما تم دعم الحملة من مبدأ التعاون المشترك بين إدارة التوعية الصحية وإدارة التدريب الأكاديمية بما يقارب 180 طالباً وطالبةً من طلبة الطب بالتعاون مع جامعة الطائف.

يشار إلى أن الحملات التي تنفذها فرق توعوية متخصصة، توجد بشكل مستمر في المنتزهات العامة والحدائق والأسواق؛ لتقديم الإرشادات الصحية وتوعية المواطنين والمقيمين بأهمية تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من العدوى.

مديرية الشؤون الصحية محافظة الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة الطائف" تواصل مكافحة كورونا بالتوعية الميدانية.. المستفيدون ربع مليون
سبق

كثفت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، برامجها ومبادراتها التوعوية الميدانية؛ لتوعية أفراد المجتمع بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار وتفشي فيروس كورونا.

الحملات الميدانية التي تتواصل منذ 4 أشهر بمتابعة واهتمام مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد القحطاني، استهدفت المواقع العامة والمحلات التجارية والأسواق والعاملين في المنشآت الحكومية ومراجعي أقسام المستشفيات والمراكز الصحية، وتجاوز عدد المستفيدين منها ربع مليون مواطن ومقيم.

المرحلة الثانية من الحملات الميدانية انطلقت في شهر ذي القعدة الماضي، واستهدفت المنتزهات والمواقع التي يرتادها المصطافون خلال فترة الصيف والعيد، حيث جرى بث رسائل توعوية شدد من خلالها على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الجسدي والابتعاد عن التجمعات ومواقع الازدحام والمداومة على غسل اليدين.

وخلال الحملة قدمت الفرق الميدانية الشكر للملتزمين بالإجراءات الوقائية وتقديم الهدايا لهم خلال فترة العيد.

"صحة الطائف" فعلت كذلك برامج الحملة للتوعية الصحية في جميع أنحاء المحافظة من خلال المستشفيات الطرفية، حيث استهدفت الحملة المساجد لتوعية المصلين، والمحلات التجارية والأماكن العامة بالمدن والقرى التابعة صحياً لمحافظة الطائف.

وأطلقت الحملة الميدانية مبادرة "سفراء التوعية" بمشاركة فريق "ظل" التطوعي للتوعية بعدد من اللغات، حيث تواجدت الحملة في المصليات أثناء أداء صلاة عيد الأضحى قبل وأثناء وبعد الصلاة، فيما تم دعم الحملة من مبدأ التعاون المشترك بين إدارة التوعية الصحية وإدارة التدريب الأكاديمية بما يقارب 180 طالباً وطالبةً من طلبة الطب بالتعاون مع جامعة الطائف.

يشار إلى أن الحملات التي تنفذها فرق توعوية متخصصة، توجد بشكل مستمر في المنتزهات العامة والحدائق والأسواق؛ لتقديم الإرشادات الصحية وتوعية المواطنين والمقيمين بأهمية تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من العدوى.

04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
04:05 PM

"صحة الطائف" تواصل مكافحة كورونا بالتوعية الميدانية.. المستفيدون ربع مليون

فرق متخصصة تتمركز في الحدائق والأسواق وتبث رسائل توعوية وتشكر الملتزمين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كثفت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، برامجها ومبادراتها التوعوية الميدانية؛ لتوعية أفراد المجتمع بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار وتفشي فيروس كورونا.

الحملات الميدانية التي تتواصل منذ 4 أشهر بمتابعة واهتمام مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد القحطاني، استهدفت المواقع العامة والمحلات التجارية والأسواق والعاملين في المنشآت الحكومية ومراجعي أقسام المستشفيات والمراكز الصحية، وتجاوز عدد المستفيدين منها ربع مليون مواطن ومقيم.

المرحلة الثانية من الحملات الميدانية انطلقت في شهر ذي القعدة الماضي، واستهدفت المنتزهات والمواقع التي يرتادها المصطافون خلال فترة الصيف والعيد، حيث جرى بث رسائل توعوية شدد من خلالها على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الجسدي والابتعاد عن التجمعات ومواقع الازدحام والمداومة على غسل اليدين.

وخلال الحملة قدمت الفرق الميدانية الشكر للملتزمين بالإجراءات الوقائية وتقديم الهدايا لهم خلال فترة العيد.

"صحة الطائف" فعلت كذلك برامج الحملة للتوعية الصحية في جميع أنحاء المحافظة من خلال المستشفيات الطرفية، حيث استهدفت الحملة المساجد لتوعية المصلين، والمحلات التجارية والأماكن العامة بالمدن والقرى التابعة صحياً لمحافظة الطائف.

وأطلقت الحملة الميدانية مبادرة "سفراء التوعية" بمشاركة فريق "ظل" التطوعي للتوعية بعدد من اللغات، حيث تواجدت الحملة في المصليات أثناء أداء صلاة عيد الأضحى قبل وأثناء وبعد الصلاة، فيما تم دعم الحملة من مبدأ التعاون المشترك بين إدارة التوعية الصحية وإدارة التدريب الأكاديمية بما يقارب 180 طالباً وطالبةً من طلبة الطب بالتعاون مع جامعة الطائف.

يشار إلى أن الحملات التي تنفذها فرق توعوية متخصصة، توجد بشكل مستمر في المنتزهات العامة والحدائق والأسواق؛ لتقديم الإرشادات الصحية وتوعية المواطنين والمقيمين بأهمية تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من العدوى.

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