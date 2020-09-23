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"العثيمين": الملك سلمان وجّه كلمة تاريخية شاملة من أرض الحرمين إلى العالم

أكد أن المملكة من الدول الرائدة في مكافحة التطرف بجميع أشكاله وصوره

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن الكلمة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس القمة الإسلامية -حفظه الله- أمام أعمال الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، جاءت شاملة لجميع القضايا التي تؤرق العالم في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية والثقافية والتعايش السلمي والاعتدال.

وأشار الأمين العام إلى أن خادم الحرمين الشريفين تطرق إلى تأكيد المملكة على التعايش السلمي انطلاقاً من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والثقافة العربية والإسلامية، مؤكداً أن المملكة من الدول الرائدة في مكافحة التطرف بجميع أشكاله وصوره، حيث نجحت في توجيه الضربات القوية لتنظيمي داعش والقاعدة في اليمن من خلال تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وقال "العثيمين": إن خادم الحرمين الشريفين كان حازماً في كلمته التي أكد فيها عدم تهاون المملكة في الدفاع عن أمنها الوطني والوقوف إلى جانب الشعب اليمني حتى يستعيد كامل سيادته واستقلاله.

وفيما يختص بجائحة كورونا المستجد التي أكد خادم الحرمين الشريفين استمرار المملكة في التعامل مع الجائحة ومعالجة آثارها، قال "العثيمين": إن المملكة بذلت جهوداً حثيثة من خلال رئاستها لمجموعة العشرين وعملت على تنسيق الجهود الدولية للحد من تأثير الجائحة الإنساني والاقتصادي.

وأضاف "العثيمين": إن كلمة الملك وجهت رسائل واضحة فيما يختص بعملية السلام العربية والصراع العربي ــ الإسرائيلي، والأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق ولبنان.

وأشار الأمين العام أيضاً إلى أن خادم الحرمين الشريفين استعرض أمام العالم طريق المستقبل الذي اختارته المملكة من خلال رؤية المملكة 2030، التي على أن يكون اقتصاد المملكة رائدا ومجتمعها فاعلاً ويسهم في نهضة البشرية.

منظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العثيمين": الملك سلمان وجّه كلمة تاريخية شاملة من أرض الحرمين إلى العالم
سبق

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن الكلمة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس القمة الإسلامية -حفظه الله- أمام أعمال الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، جاءت شاملة لجميع القضايا التي تؤرق العالم في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية والثقافية والتعايش السلمي والاعتدال.

وأشار الأمين العام إلى أن خادم الحرمين الشريفين تطرق إلى تأكيد المملكة على التعايش السلمي انطلاقاً من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والثقافة العربية والإسلامية، مؤكداً أن المملكة من الدول الرائدة في مكافحة التطرف بجميع أشكاله وصوره، حيث نجحت في توجيه الضربات القوية لتنظيمي داعش والقاعدة في اليمن من خلال تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وقال "العثيمين": إن خادم الحرمين الشريفين كان حازماً في كلمته التي أكد فيها عدم تهاون المملكة في الدفاع عن أمنها الوطني والوقوف إلى جانب الشعب اليمني حتى يستعيد كامل سيادته واستقلاله.

وفيما يختص بجائحة كورونا المستجد التي أكد خادم الحرمين الشريفين استمرار المملكة في التعامل مع الجائحة ومعالجة آثارها، قال "العثيمين": إن المملكة بذلت جهوداً حثيثة من خلال رئاستها لمجموعة العشرين وعملت على تنسيق الجهود الدولية للحد من تأثير الجائحة الإنساني والاقتصادي.

وأضاف "العثيمين": إن كلمة الملك وجهت رسائل واضحة فيما يختص بعملية السلام العربية والصراع العربي ــ الإسرائيلي، والأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق ولبنان.

وأشار الأمين العام أيضاً إلى أن خادم الحرمين الشريفين استعرض أمام العالم طريق المستقبل الذي اختارته المملكة من خلال رؤية المملكة 2030، التي على أن يكون اقتصاد المملكة رائدا ومجتمعها فاعلاً ويسهم في نهضة البشرية.

23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
06:25 PM

"العثيمين": الملك سلمان وجّه كلمة تاريخية شاملة من أرض الحرمين إلى العالم

أكد أن المملكة من الدول الرائدة في مكافحة التطرف بجميع أشكاله وصوره

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن الكلمة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس القمة الإسلامية -حفظه الله- أمام أعمال الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، جاءت شاملة لجميع القضايا التي تؤرق العالم في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية والثقافية والتعايش السلمي والاعتدال.

وأشار الأمين العام إلى أن خادم الحرمين الشريفين تطرق إلى تأكيد المملكة على التعايش السلمي انطلاقاً من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والثقافة العربية والإسلامية، مؤكداً أن المملكة من الدول الرائدة في مكافحة التطرف بجميع أشكاله وصوره، حيث نجحت في توجيه الضربات القوية لتنظيمي داعش والقاعدة في اليمن من خلال تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وقال "العثيمين": إن خادم الحرمين الشريفين كان حازماً في كلمته التي أكد فيها عدم تهاون المملكة في الدفاع عن أمنها الوطني والوقوف إلى جانب الشعب اليمني حتى يستعيد كامل سيادته واستقلاله.

وفيما يختص بجائحة كورونا المستجد التي أكد خادم الحرمين الشريفين استمرار المملكة في التعامل مع الجائحة ومعالجة آثارها، قال "العثيمين": إن المملكة بذلت جهوداً حثيثة من خلال رئاستها لمجموعة العشرين وعملت على تنسيق الجهود الدولية للحد من تأثير الجائحة الإنساني والاقتصادي.

وأضاف "العثيمين": إن كلمة الملك وجهت رسائل واضحة فيما يختص بعملية السلام العربية والصراع العربي ــ الإسرائيلي، والأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق ولبنان.

وأشار الأمين العام أيضاً إلى أن خادم الحرمين الشريفين استعرض أمام العالم طريق المستقبل الذي اختارته المملكة من خلال رؤية المملكة 2030، التي على أن يكون اقتصاد المملكة رائدا ومجتمعها فاعلاً ويسهم في نهضة البشرية.

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