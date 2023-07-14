البرازيل: تسجيل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بكورونا و733 وفاة
خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية
قالت وزارة الصحة البرازيلية، الإثنين، إنها سجلت 20286 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، إضافة إلى 733 وفاة.
وأضافت الوزارة أن البلاد سجلت 1.9 مليون حالة تقريباً منذ بدء انتشار الجائحة، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 72833.
فيروس كورونا الجديد
البرازيل: تسجيل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بكورونا و733 وفاة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-07-14
قالت وزارة الصحة البرازيلية، الإثنين، إنها سجلت 20286 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، إضافة إلى 733 وفاة.
وأضافت الوزارة أن البلاد سجلت 1.9 مليون حالة تقريباً منذ بدء انتشار الجائحة، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 72833.
14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441
08:14 AM
البرازيل: تسجيل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بكورونا و733 وفاة
خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية
قالت وزارة الصحة البرازيلية، الإثنين، إنها سجلت 20286 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، إضافة إلى 733 وفاة.
وأضافت الوزارة أن البلاد سجلت 1.9 مليون حالة تقريباً منذ بدء انتشار الجائحة، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 72833.