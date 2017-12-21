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بشرط إتقان العربية.. منصبٌ شاغر براتب 13500 دولار لموظف توصيل طلبات

الجهة المسؤولة عن الإعلان رفضت تقديم معلومات: "التفاصيل خلال مقابلة شخصية"

بمتطلبات مُبالَغٍ فيها، نَشَر موقع مختص في التوظيف بروسيا، وظيفةً شاغرة لموظف توصيل هدايا وتهنئة لكبار رجال الأعمال والمسؤولين، براتب خيالي يبلغ قرابة 13500 دولار في الشهر.

ووفقًا لإعلان تم نشره على موقع Avito؛ فإن على المتقدم توفير أكثر من عشرة شروط، وعند دمج هذه الشروط مع بعضها ستتكون لدينا شخصية البطل جيمس بوند؛ وفق "روسيا اليوم".

ومن المتطلبات امتلاك المتقدم لسيارة خاصة فاخرة، ورخصة حمل سلاح، وامتلاكه بدْلات رسمية فاخرة، بالإضافة لساعة يد باهظة الثمن، كما يجب على المتقدم أن يكون حاصلًا على فيزا شنغن مفتوحة، وأن يكون قد أخذ لقاحًا ضد فيروس كورونا المستجد، وتحديدًا Pfizer، بالإضافة لذلك يتوجب على المتقدم إتقان 3 لغات وهي الروسية والإنجليزية بشكل أساسي ولغة ثالثة خيارية مثل العربية أو الصينية.

بدورها شككت إذاعة Business FM في هذا الإعلان؛ حيث حاولت معرفة تفاصيل أكثر عن الوظيفة الشاغرة؛ لكن الجهة المسؤولة عن الإعلان رفضت تقديم معلومات توضيحية، وقالت إن التفاصيل خلال مقابلة شخصية مع الشخص المناسب.

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اعلان
بشرط إتقان العربية.. منصبٌ شاغر براتب 13500 دولار لموظف توصيل طلبات
سبق

بمتطلبات مُبالَغٍ فيها، نَشَر موقع مختص في التوظيف بروسيا، وظيفةً شاغرة لموظف توصيل هدايا وتهنئة لكبار رجال الأعمال والمسؤولين، براتب خيالي يبلغ قرابة 13500 دولار في الشهر.

ووفقًا لإعلان تم نشره على موقع Avito؛ فإن على المتقدم توفير أكثر من عشرة شروط، وعند دمج هذه الشروط مع بعضها ستتكون لدينا شخصية البطل جيمس بوند؛ وفق "روسيا اليوم".

ومن المتطلبات امتلاك المتقدم لسيارة خاصة فاخرة، ورخصة حمل سلاح، وامتلاكه بدْلات رسمية فاخرة، بالإضافة لساعة يد باهظة الثمن، كما يجب على المتقدم أن يكون حاصلًا على فيزا شنغن مفتوحة، وأن يكون قد أخذ لقاحًا ضد فيروس كورونا المستجد، وتحديدًا Pfizer، بالإضافة لذلك يتوجب على المتقدم إتقان 3 لغات وهي الروسية والإنجليزية بشكل أساسي ولغة ثالثة خيارية مثل العربية أو الصينية.

بدورها شككت إذاعة Business FM في هذا الإعلان؛ حيث حاولت معرفة تفاصيل أكثر عن الوظيفة الشاغرة؛ لكن الجهة المسؤولة عن الإعلان رفضت تقديم معلومات توضيحية، وقالت إن التفاصيل خلال مقابلة شخصية مع الشخص المناسب.

21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443
11:44 AM

بشرط إتقان العربية.. منصبٌ شاغر براتب 13500 دولار لموظف توصيل طلبات

الجهة المسؤولة عن الإعلان رفضت تقديم معلومات: "التفاصيل خلال مقابلة شخصية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بمتطلبات مُبالَغٍ فيها، نَشَر موقع مختص في التوظيف بروسيا، وظيفةً شاغرة لموظف توصيل هدايا وتهنئة لكبار رجال الأعمال والمسؤولين، براتب خيالي يبلغ قرابة 13500 دولار في الشهر.

ووفقًا لإعلان تم نشره على موقع Avito؛ فإن على المتقدم توفير أكثر من عشرة شروط، وعند دمج هذه الشروط مع بعضها ستتكون لدينا شخصية البطل جيمس بوند؛ وفق "روسيا اليوم".

ومن المتطلبات امتلاك المتقدم لسيارة خاصة فاخرة، ورخصة حمل سلاح، وامتلاكه بدْلات رسمية فاخرة، بالإضافة لساعة يد باهظة الثمن، كما يجب على المتقدم أن يكون حاصلًا على فيزا شنغن مفتوحة، وأن يكون قد أخذ لقاحًا ضد فيروس كورونا المستجد، وتحديدًا Pfizer، بالإضافة لذلك يتوجب على المتقدم إتقان 3 لغات وهي الروسية والإنجليزية بشكل أساسي ولغة ثالثة خيارية مثل العربية أو الصينية.

بدورها شككت إذاعة Business FM في هذا الإعلان؛ حيث حاولت معرفة تفاصيل أكثر عن الوظيفة الشاغرة؛ لكن الجهة المسؤولة عن الإعلان رفضت تقديم معلومات توضيحية، وقالت إن التفاصيل خلال مقابلة شخصية مع الشخص المناسب.

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142 مليون ..

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