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"الصحة": تسجيل 1175 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 2745 خلال الـ24 ساعة الماضية

"تعزيز الصحة النفسية" يتلقى 20 ألف استشارة في 3 أشهر

أبرزها عن الخوف والقلق وبعضها مرتبط بكورونا

أظهرت إحصائية أعدّها المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، أن مركز اتصال الاستشارات النفسية وتطبيق "قريبون" التابع له؛ قدّم نحو 20130 استشارة نفسية خلال الأشهر الثلاثة الماضية من العام 2020، بعضها متعلقة بفيروس كورونا.


وقال المركز ضمن الإحصائية، إن مركز اتصال الاستشارات النفسية يستقبل طلبات الاستشارات النفسية بكل أنواعها على مدار 12 ساعة يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الرابعة مساءً على مدار أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة، من خلال الرقم 920033360 ومن جميع مناطق المملكة ولجميع فئات المجتمع، فيما يستقبل كل الاستشارات وبأي وقت من خلال تطبيق "قريبون" سواءً نصّية أو صوتية.

وأضاف: يقوم فريق المختصين النفسيين المؤهلين بتقديم الاستشارات النفسية، بالإضافة إلى ذوي الخبرة في مجال الصحة النفسية وبسرية تامة.

ولفت إلى أن الاستشارات التي جرى استقبالها خلال الفترة الماضية تتعلق باضطرابات نفسية منها: الخوف، والقلق، والتوتر، والاكتئاب، بالإضافة إلى المشكلات النفسية الأخرى.

ويسعى من خلال هذه الخطوة إلى تسهيل الحصول على الاستشارات
وتخفيف آثارها على المجتمع، لاسيما المتعلقة بفيروس كورونا مثل: القلق العام، والتوتر، والاكتئاب، وغيرها من الاضطرابات الأخرى.

المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعزيز الصحة النفسية" يتلقى 20 ألف استشارة في 3 أشهر
سبق

أظهرت إحصائية أعدّها المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، أن مركز اتصال الاستشارات النفسية وتطبيق "قريبون" التابع له؛ قدّم نحو 20130 استشارة نفسية خلال الأشهر الثلاثة الماضية من العام 2020، بعضها متعلقة بفيروس كورونا.


وقال المركز ضمن الإحصائية، إن مركز اتصال الاستشارات النفسية يستقبل طلبات الاستشارات النفسية بكل أنواعها على مدار 12 ساعة يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الرابعة مساءً على مدار أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة، من خلال الرقم 920033360 ومن جميع مناطق المملكة ولجميع فئات المجتمع، فيما يستقبل كل الاستشارات وبأي وقت من خلال تطبيق "قريبون" سواءً نصّية أو صوتية.

وأضاف: يقوم فريق المختصين النفسيين المؤهلين بتقديم الاستشارات النفسية، بالإضافة إلى ذوي الخبرة في مجال الصحة النفسية وبسرية تامة.

ولفت إلى أن الاستشارات التي جرى استقبالها خلال الفترة الماضية تتعلق باضطرابات نفسية منها: الخوف، والقلق، والتوتر، والاكتئاب، بالإضافة إلى المشكلات النفسية الأخرى.

ويسعى من خلال هذه الخطوة إلى تسهيل الحصول على الاستشارات
وتخفيف آثارها على المجتمع، لاسيما المتعلقة بفيروس كورونا مثل: القلق العام، والتوتر، والاكتئاب، وغيرها من الاضطرابات الأخرى.

24 أغسطس 2020 - 5 محرّم 1442
07:30 PM

"تعزيز الصحة النفسية" يتلقى 20 ألف استشارة في 3 أشهر

أبرزها عن الخوف والقلق وبعضها مرتبط بكورونا

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فهد الغبيوي - الرياض
0
94

أظهرت إحصائية أعدّها المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، أن مركز اتصال الاستشارات النفسية وتطبيق "قريبون" التابع له؛ قدّم نحو 20130 استشارة نفسية خلال الأشهر الثلاثة الماضية من العام 2020، بعضها متعلقة بفيروس كورونا.


وقال المركز ضمن الإحصائية، إن مركز اتصال الاستشارات النفسية يستقبل طلبات الاستشارات النفسية بكل أنواعها على مدار 12 ساعة يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الرابعة مساءً على مدار أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة، من خلال الرقم 920033360 ومن جميع مناطق المملكة ولجميع فئات المجتمع، فيما يستقبل كل الاستشارات وبأي وقت من خلال تطبيق "قريبون" سواءً نصّية أو صوتية.

وأضاف: يقوم فريق المختصين النفسيين المؤهلين بتقديم الاستشارات النفسية، بالإضافة إلى ذوي الخبرة في مجال الصحة النفسية وبسرية تامة.

ولفت إلى أن الاستشارات التي جرى استقبالها خلال الفترة الماضية تتعلق باضطرابات نفسية منها: الخوف، والقلق، والتوتر، والاكتئاب، بالإضافة إلى المشكلات النفسية الأخرى.

ويسعى من خلال هذه الخطوة إلى تسهيل الحصول على الاستشارات
وتخفيف آثارها على المجتمع، لاسيما المتعلقة بفيروس كورونا مثل: القلق العام، والتوتر، والاكتئاب، وغيرها من الاضطرابات الأخرى.

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