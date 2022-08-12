النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خلال أغسطس.. "المواصفات السعودية" تنظم "6" برامج تدريبية عن بُعد

تغطي عدداً من الموضوعات لتعزيز القدرات الوطنية في مجالات التقييس

ينظم مركز التدريب بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ستة برامج تدريبية عن بعد، تغطي عدداً من المجالات، خلال الفترة من 13 إلى 30 أغسطس الجاري.

ومن المقرر تنطلق هذه البرامج التدريبية، بتنظيم دورة متخصصة بعنوان "نظام إدارة الابتكار ISO 56002" صباح يوم غد الخميس، يقدمها مدير مركز التدريب بالهيئة المهندس سعود الشبانات.

وستقام الدورة الثانية مساء يومي الأحد والإثنين المقبلين، وتتناول مقدمة حول "نظام إدارة كفاءة معامل الاختبار والمعايرة ISO 17025"، لنائب مدير المركز عبد الله التركي.

وتُقام الدورة الثالثة مساء الخميس 20 أغسطس، بعنوان "ISO GUIDE 98-1:2009"، فيما ستقام الدورة الرابعة مساء يومي الأحد والإثنين 23 - 24 أغسطس بعنوان "نظام إدارة كفاءة معامل الاختبار والمعايرة ISO 17025 التدقيق".

وسيتم تنظيم الدورة الخامسة مساء يوم الخميس 27 أغسطس بعنوان "آلية سحب العينات"، على أن تُنفذ الدورة الأخيرة مساء يوم الأحد 30 أغسطس، وتحمل عنوان "أسلوب كايزن للتحسين المستمر".

وذكرت "المواصفات السعودية" أنها تسعى من خلال تلك الدورات والبرامج التدريبية إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجالات التقييس المختلفة، والتعريف بمهارات سوق العمل في مجال مكونات منظومة البنية التحتية للجودة، والتوعية بالمتطلبات العامة لكفاءة المختبرات ومساهمتها في التحسين والتطوير المستمر لنظام إدارة الجودة في المختبرات.

ودعت إلى التسجيل ببرامجها التدريبية من خلال الدخول على الرابط التالي: https://bit.ly/30HOP5B

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خلال أغسطس.. "المواصفات السعودية" تنظم "6" برامج تدريبية عن بُعد
سبق

ينظم مركز التدريب بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ستة برامج تدريبية عن بعد، تغطي عدداً من المجالات، خلال الفترة من 13 إلى 30 أغسطس الجاري.

ومن المقرر تنطلق هذه البرامج التدريبية، بتنظيم دورة متخصصة بعنوان "نظام إدارة الابتكار ISO 56002" صباح يوم غد الخميس، يقدمها مدير مركز التدريب بالهيئة المهندس سعود الشبانات.

وستقام الدورة الثانية مساء يومي الأحد والإثنين المقبلين، وتتناول مقدمة حول "نظام إدارة كفاءة معامل الاختبار والمعايرة ISO 17025"، لنائب مدير المركز عبد الله التركي.

وتُقام الدورة الثالثة مساء الخميس 20 أغسطس، بعنوان "ISO GUIDE 98-1:2009"، فيما ستقام الدورة الرابعة مساء يومي الأحد والإثنين 23 - 24 أغسطس بعنوان "نظام إدارة كفاءة معامل الاختبار والمعايرة ISO 17025 التدقيق".

وسيتم تنظيم الدورة الخامسة مساء يوم الخميس 27 أغسطس بعنوان "آلية سحب العينات"، على أن تُنفذ الدورة الأخيرة مساء يوم الأحد 30 أغسطس، وتحمل عنوان "أسلوب كايزن للتحسين المستمر".

وذكرت "المواصفات السعودية" أنها تسعى من خلال تلك الدورات والبرامج التدريبية إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجالات التقييس المختلفة، والتعريف بمهارات سوق العمل في مجال مكونات منظومة البنية التحتية للجودة، والتوعية بالمتطلبات العامة لكفاءة المختبرات ومساهمتها في التحسين والتطوير المستمر لنظام إدارة الجودة في المختبرات.

ودعت إلى التسجيل ببرامجها التدريبية من خلال الدخول على الرابط التالي: https://bit.ly/30HOP5B

12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441
12:50 PM

خلال أغسطس.. "المواصفات السعودية" تنظم "6" برامج تدريبية عن بُعد

تغطي عدداً من الموضوعات لتعزيز القدرات الوطنية في مجالات التقييس

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
246

ينظم مركز التدريب بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ستة برامج تدريبية عن بعد، تغطي عدداً من المجالات، خلال الفترة من 13 إلى 30 أغسطس الجاري.

ومن المقرر تنطلق هذه البرامج التدريبية، بتنظيم دورة متخصصة بعنوان "نظام إدارة الابتكار ISO 56002" صباح يوم غد الخميس، يقدمها مدير مركز التدريب بالهيئة المهندس سعود الشبانات.

وستقام الدورة الثانية مساء يومي الأحد والإثنين المقبلين، وتتناول مقدمة حول "نظام إدارة كفاءة معامل الاختبار والمعايرة ISO 17025"، لنائب مدير المركز عبد الله التركي.

وتُقام الدورة الثالثة مساء الخميس 20 أغسطس، بعنوان "ISO GUIDE 98-1:2009"، فيما ستقام الدورة الرابعة مساء يومي الأحد والإثنين 23 - 24 أغسطس بعنوان "نظام إدارة كفاءة معامل الاختبار والمعايرة ISO 17025 التدقيق".

وسيتم تنظيم الدورة الخامسة مساء يوم الخميس 27 أغسطس بعنوان "آلية سحب العينات"، على أن تُنفذ الدورة الأخيرة مساء يوم الأحد 30 أغسطس، وتحمل عنوان "أسلوب كايزن للتحسين المستمر".

وذكرت "المواصفات السعودية" أنها تسعى من خلال تلك الدورات والبرامج التدريبية إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجالات التقييس المختلفة، والتعريف بمهارات سوق العمل في مجال مكونات منظومة البنية التحتية للجودة، والتوعية بالمتطلبات العامة لكفاءة المختبرات ومساهمتها في التحسين والتطوير المستمر لنظام إدارة الجودة في المختبرات.

ودعت إلى التسجيل ببرامجها التدريبية من خلال الدخول على الرابط التالي: https://bit.ly/30HOP5B

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,860
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,262
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,173
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,599

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

المنشغلون أبدًا..!

المنشغلون أبدًا..!

غسان محمد عسيلان
مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

علي آل شرمة
تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

حسن آل عمير
هل نتعلم القيادة من النساء؟

هل نتعلم القيادة من النساء؟

عبدالرحمن المرشد
أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

حواء القرني
اللعب بمشاعر المحتاجين

اللعب بمشاعر المحتاجين

أحمد عجب
الصراع الناعم وشيطان المكتب

الصراع الناعم وشيطان المكتب

عبدالغني الشيخ
موسم الحج والظروف الاستثنائية

موسم الحج والظروف الاستثنائية

ماجد البريكان
الحج ووحدة الأمة

الحج ووحدة الأمة

غسان محمد عسيلان
بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة