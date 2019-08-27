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شاهد من القصر الحكومي بتبوك.. "فهد بن سلطان" يلتقي أهالي المنطقة وأعيانها

فيما حضر إمام وخطيب الحرم "المعيقلي" وتناول الجميع طعام العشاء على مائدة الأمير

الْتقى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في اللقاء الأسبوعي، مساء أمس، أهالي المنطقة ومشايخ القبائل، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية؛ وذلك في القصر الحكومي بتبوك.

وفي بداية اللقاء، رحّب أمير منطقة تبوك بالجميع، متطرقًا -في حديثه للمواطنين- إلى العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات؛ سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها؛ في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله.

عقب ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة الأمير، فيما حضر اللقاء إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي.

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شاهد من القصر الحكومي بتبوك.. "فهد بن سلطان" يلتقي أهالي المنطقة وأعيانها
سبق

الْتقى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في اللقاء الأسبوعي، مساء أمس، أهالي المنطقة ومشايخ القبائل، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية؛ وذلك في القصر الحكومي بتبوك.

وفي بداية اللقاء، رحّب أمير منطقة تبوك بالجميع، متطرقًا -في حديثه للمواطنين- إلى العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات؛ سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها؛ في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله.

عقب ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة الأمير، فيما حضر اللقاء إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي.

27 أغسطس 2019 - 26 ذو الحجة 1440
11:51 AM

شاهد من القصر الحكومي بتبوك.. "فهد بن سلطان" يلتقي أهالي المنطقة وأعيانها

فيما حضر إمام وخطيب الحرم "المعيقلي" وتناول الجميع طعام العشاء على مائدة الأمير

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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الْتقى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في اللقاء الأسبوعي، مساء أمس، أهالي المنطقة ومشايخ القبائل، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية؛ وذلك في القصر الحكومي بتبوك.

وفي بداية اللقاء، رحّب أمير منطقة تبوك بالجميع، متطرقًا -في حديثه للمواطنين- إلى العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات؛ سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها؛ في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله.

عقب ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة الأمير، فيما حضر اللقاء إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي.

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