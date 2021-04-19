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لليوم الرابع.. "الشؤون الإسلامية" تواصل توزيع السلال الغذائية في داكار

ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين ١٤٤٢هـ

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبر مكتب الملحق الديني في داكار، ولليوم الرابع على التوالي، توزيع السلال الغذائية الرمضانية بالعاصمة السنغالية داكار وضواحيها، لإيصال تلك المساعدات إلى منازل المستفيدين أو أقرب موقع لهم، مع اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة السنغالية لمواجهة فيروس كورونا.

وجرى توزيع ٤٠٠ سلة غذائية للأسر المحتاجة، إضافة إلى أكثر من ٥٠٠ كيس لتفطير المسافرين وفي الأسواق، ضمن الأعمال التي تشرف على تنفيذها وزارة الشؤون الإسلامية من خلال برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين ١٤٤٢هـ.

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لليوم الرابع.. "الشؤون الإسلامية" تواصل توزيع السلال الغذائية في داكار
سبق

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبر مكتب الملحق الديني في داكار، ولليوم الرابع على التوالي، توزيع السلال الغذائية الرمضانية بالعاصمة السنغالية داكار وضواحيها، لإيصال تلك المساعدات إلى منازل المستفيدين أو أقرب موقع لهم، مع اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة السنغالية لمواجهة فيروس كورونا.

وجرى توزيع ٤٠٠ سلة غذائية للأسر المحتاجة، إضافة إلى أكثر من ٥٠٠ كيس لتفطير المسافرين وفي الأسواق، ضمن الأعمال التي تشرف على تنفيذها وزارة الشؤون الإسلامية من خلال برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين ١٤٤٢هـ.

19 إبريل 2021 - 7 رمضان 1442
01:16 PM

لليوم الرابع.. "الشؤون الإسلامية" تواصل توزيع السلال الغذائية في داكار

ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين ١٤٤٢هـ

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبر مكتب الملحق الديني في داكار، ولليوم الرابع على التوالي، توزيع السلال الغذائية الرمضانية بالعاصمة السنغالية داكار وضواحيها، لإيصال تلك المساعدات إلى منازل المستفيدين أو أقرب موقع لهم، مع اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة السنغالية لمواجهة فيروس كورونا.

وجرى توزيع ٤٠٠ سلة غذائية للأسر المحتاجة، إضافة إلى أكثر من ٥٠٠ كيس لتفطير المسافرين وفي الأسواق، ضمن الأعمال التي تشرف على تنفيذها وزارة الشؤون الإسلامية من خلال برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين ١٤٤٢هـ.

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