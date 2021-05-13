توفي شخص وأصيب آخرون بسبب حادث وميض لحظي في مطعم بمحافظة الخبر مساء البارحة .
وقالت المديرية العامة للدفاع المدني أن مدني الخبر باشر حادث وميض لحظي في مطعم بحي العقربية، نتج عنه وفاة شخص وإصابة (7) أشخاص .
وأمدت المديرية أنه تم نقل (6) منهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
وفاة شخص وإصابة 7 بسبب وميض لحظي في مطعم بالخبر
توفي شخص وأصيب آخرون بسبب حادث وميض لحظي في مطعم بمحافظة الخبر مساء البارحة .
وقالت المديرية العامة للدفاع المدني أن مدني الخبر باشر حادث وميض لحظي في مطعم بحي العقربية، نتج عنه وفاة شخص وإصابة (7) أشخاص .
وأمدت المديرية أنه تم نقل (6) منهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
توفي شخص وأصيب آخرون بسبب حادث وميض لحظي في مطعم بمحافظة الخبر مساء البارحة .
وفاة شخص وإصابة 7 بسبب وميض لحظي في مطعم بالخبر
توفي شخص وأصيب آخرون بسبب حادث وميض لحظي في مطعم بمحافظة الخبر مساء البارحة .
وقالت المديرية العامة للدفاع المدني أن مدني الخبر باشر حادث وميض لحظي في مطعم بحي العقربية، نتج عنه وفاة شخص وإصابة (7) أشخاص .
وأمدت المديرية أنه تم نقل (6) منهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.