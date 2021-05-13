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وفاة شخص وإصابة 7 بسبب وميض لحظي في مطعم بالخبر

توفي شخص وأصيب آخرون بسبب حادث وميض لحظي في مطعم بمحافظة الخبر مساء البارحة .

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني أن مدني ⁧الخبر باشر‬⁩ حادث وميض لحظي في مطعم بحي العقربية، نتج عنه وفاة شخص وإصابة (7) أشخاص .

وأمدت المديرية أنه تم نقل (6) منهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

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وفاة شخص وإصابة 7 بسبب وميض لحظي في مطعم بالخبر
سبق

توفي شخص وأصيب آخرون بسبب حادث وميض لحظي في مطعم بمحافظة الخبر مساء البارحة .

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني أن مدني ⁧الخبر باشر‬⁩ حادث وميض لحظي في مطعم بحي العقربية، نتج عنه وفاة شخص وإصابة (7) أشخاص .

وأمدت المديرية أنه تم نقل (6) منهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

13 مايو 2021 - 1 شوّال 1442
02:50 AM

وفاة شخص وإصابة 7 بسبب وميض لحظي في مطعم بالخبر

A A A
عبدالله السالم - الدمام
6
23,430

توفي شخص وأصيب آخرون بسبب حادث وميض لحظي في مطعم بمحافظة الخبر مساء البارحة .

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني أن مدني ⁧الخبر باشر‬⁩ حادث وميض لحظي في مطعم بحي العقربية، نتج عنه وفاة شخص وإصابة (7) أشخاص .

وأمدت المديرية أنه تم نقل (6) منهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

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