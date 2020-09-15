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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل ‏

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتستمر حتى 7 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط ‏للرياح ‏السطحية وأتربة ‏مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على ‏منطقة حائل، ‏تشمل مدينة حائل وبعض ‏المحافظات والمراكز ‏والقرى التابعة لها.‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.‏

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حائل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل ‏
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط ‏للرياح ‏السطحية وأتربة ‏مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على ‏منطقة حائل، ‏تشمل مدينة حائل وبعض ‏المحافظات والمراكز ‏والقرى التابعة لها.‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.‏

15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442
11:47 AM

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل ‏

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتستمر حتى 7 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط ‏للرياح ‏السطحية وأتربة ‏مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على ‏منطقة حائل، ‏تشمل مدينة حائل وبعض ‏المحافظات والمراكز ‏والقرى التابعة لها.‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.‏

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