جامعة طيبة تشكل لجنة لإعداد الخطط الوقائية لرصد الاستعدادات لمواجهة "كورونا"

تنظيم محاضرة للتعريف بالفيروس وبداية ظهوره وانتشاره وفصيلته وانتقاله وحضانته

أكد مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني أن جامعة طيبة انطلاقًا من واجبها تجاه المجتمع تؤكد على تفعيل الدور التثقيفي والتوعوي حول القضايا المستجدة في مختلف المجالات.

وكشف أن جامعة طيبة شكلت لجنة لإعداد الخطط الوقائية لرصد الاستعدادات في مثل هذه الحالات، مشيرًا إلى أهمية استقاء المعلومة من المصادر الموثوقة.

ونظمت جامعة طيبة محاضرة علمية حول فيروس كورونا الجديد صباح اليوم في قاعة المؤتمرات الكبرى في الجامعة وقدمها كل من الدكتور حاتم مخدوم الأستاذ المساعد في علم الفيروسات الطبية الجزيئية التشخيصية ووكيل كلية العلوم الطبية التطبييقية بجامعة طيبة والدكتور عبدالمحسن الزلباني رئيس قسم طب الأسرة والمجتمع استشاري الطب الوقائي بكلية الطب بجامعة طيبة بمشاركة من الطب الوقائي بوزارة الصحة .

وبدأت المحاضرة بالتعريف بفيروس كورونا الجديد ncov-2019 وبداية ظهوره وانتشاره وتحديد فصيلته وطرق انتقاله ومدة حضانته واستهدفت المحاضرة تقديم معلومات تجمع بين المعلومات المبسطة والمتخصصة للتعريف بأخطار الوباء وتحديث المعلومات بشأنه.

وبيّن المحاضرون سبل انتشار عدوى فيروس كورونا الجديد عن طريق السعال أو العطاس بمعنى أنه يكون عبر الجهاز التنفسي .

وجاء في المحاضرة أن الفيروس انتشر رسميًا مع بداية هذا العام في الصين، مع تأكيد الإصابة بحالات في عدد من الولايات الصينية، وانتقل إلى سنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند والولايات المتحدة وفيتنام، والجهود الدولية والإقليمية ساعية في إطار تحجيم انتشار الفايروس والحد من تداعيات انتشاره باتخاذ أعلى التدابير.

وأوضح المحاضرون أن فترة حضانة الفيروس هي غير معروفة بدقة إلا أن الخبراء يحاولون تحديدها بـ 14 يومًا، وأن الفيروسات التي تنتشر بسرعة عالية غالبًا ما تكون أعراضها معتدلة ليست مخيفة أو لا يصاحبها تدهور سريع في حالة المريض.

وأوصى المحاضرون في حال ظهور العدوى بعدم الاختلاط لضمان عدم نقل العدوى للآخرين، إضافة إلى المحافظة على النظافة العامة، وغسل اليدين جيدًا قبل الأكل وبعد الحمام، وتغطية الأنف والفم عند السعال واستخدام المناديل، وغيرها من الأساليب الصحية المعهودة لتفادي انتقال العدوى مثل استخدام المطهرات والمعقمات، إضافة إلى ارتداء الكمامات الواقية في الأماكن العامة أو المستشفيات.

وشهدت المحاضرة التأكيد على أنه لا يوجد علاج محدد للفيروس، لكن الرعاية الطبية تخفف من الأعراض وتحاول منع المضاعفات التي قد تهدد الحياة.

واستعرض فريق الطب الوقائي بوزارة الصحة الطرق الصحية للتعقيم وأشكال التدابير الوقائية بشرح تطبيقي للحاضرين.