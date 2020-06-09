سليمان الحبيب يطلق أول مشروع للربط الذكي بين الإسعاف ومراكز القيادة بالمستشفيات

بهدف تقديم خدمات إسعافية سريعة للمرضى ومواكبة ابتكارات وتقنيات الخدمات الصحية

قامت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، بإطلاق المشروع الأول على مستوى الشرق الأوسط للربط الذكي عبر تقنية الاتصال المرئي بين خدمات الإسعاف ومراكز القيادة والتحكم بمستشفيات المجموعة.

وتأتي هذه الخدمة حرصًا من المجموعة على تقديم رعاية وخدمات طبية متميزة للمرضى، ومواكبة الابتكارات والتقنيات الخاصة بالخدمات الصحية.

ذكر ذلك الدكتور سعد العسيري المدير الطبي لأقسام الطوارئ بالمجموعة، الذي قال إن ربط خدمات الإسعاف والطوارئ بالمستشفيات؛ من شأنه تسريع الوصول إلى المريض خلال فترة زمنية وجيزة، وتقديم خدمات تشخيصية عاجلة قبل وصوله للمستشفى؛ بحيث يصل وقد أجريت له كل الإجراءات السريرية بما فيها تخطيط القلب ورصد كامل لعلاماته الحيوية، ومن ثم تحديد أفضل الطرق السريعة والعاجلة لاستقبال الحالة والتعامل معها.

وأوضح الدكتور العسيري أن سيارات الإسعاف تم ربطها وتجهيزها وفقًا لأعلى مستوى من التعامل السريع مع حالات الإنعاش القلبي والجلطات الدماغية والحالات الحرجة والحرائق وحوادث الطرق، وهذه السيارات مزودة بأسرّة تعمل بشكل إلكتروني للحفاظ على ثبات المريض واتزانه.

وأضاف الدكتور العسيري: إن أقسام الطوارئ بمستشفيات المجموعة تتسم بالجاهزية العالية لتقديم الخدمات الطبية لمختلف الحالات المرضية الحرجة والطارئة من مختلف الأعمار وعلى مدار الساعة؛ إذ تطبق النظام الرقمي الكامل؛ بما يضمن توفير الوقت وتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية على وجه السرعة، من خلال أفضل الكفاءات الطبية المتخصصة في طب الطوارئ، وممن لديهم الخبرة العالية في التعامل مع الأزمات القلبية والحوادث والإصابات المرورية وكل المشكلات المرضية الأخرى.

واختتم الدكتور "العسيري" حديثه، بالقول: إن المجموعة تتجه بقوة نحو تعزيز استخدام الطب الاتصالي المقرون بالذكاء الاصطناعي، وتطبيق أحدث التقنيات العلاجية والتداخلية والاستفادة من الثورة الرقمية التي يعيشها العالم اليوم، وتطبيق حلول تقنية تسهم في الوصول لأرقى وأحدث مستويات الرعاية الصحية، مع تقديم نموذج صحي متفرد عبر خدمات طبية فائقة الجودة؛ إذ أطلقت مؤخرًا العديد من الخدمات النوعية والتي من أبرزها خدمة التعامل الفوري مع الجلطات الدماغية باستخدام الذكاء الاصطناعي للاستفادة من كل دقيقة في إنقاذ حياة المريض، وتقديم العلاج اللازم له. كما قامت بتخصيص فِرَق طبية للتدخل السريع للحالات الطارئة بالمنزل، وطبقت خدمة الحبيب لايف كير، والتي تتيح للمريض التواصل مع الطبيب من أي مكان وعلى مدار الساعة والحصول على الاستشارة الطبية عن بُعد.