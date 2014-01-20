أمير الجوف يستمع لمطالب المواطنين وشيوخ القبائل بالقريات

خلال استقباله لهم بصالة إسكان الحديثة

استقبل أمير منطقة الجوف، فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، بصالة الاستقبال في إسكان الحديثة، اليوم, جموعًا من المواطنين وشيوخ القبائل، وعددًا من القضاة، ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين بمحافظة القريات، والذين قدِموا للسلام عليه وتهنئته، بمناسبة تعيينه أميرًا للمنطقة.

واستمع أمير الجوف خلال الاستقبال، لمطالب واقتراحات المواطنين والتي حظيت باهتمامه، وبعد ذلك تناول الجميع طعام الغداء على مائدة الأمير فيصل بن نواف.

حضر الاستقبال, محافظ القريات، عبدالله بن صالح الجاسر, ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية، المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد, وعدد من المسؤولين.