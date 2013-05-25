بسبب تعذر هبوط الطائرة.. تأجيل لقاء ضمك والباطن 24 ساعة

قال رئيس مجلس إدارة نادي ضمك صالح أبو نخاع إن لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي قد أصدرت قراراً يقضي بتأجيل مواجهة ضمك والباطن لمدة 24 ساعة بعد أن كانت مقرراً أن تلعب اليوم الثلاثاء، وذلك بسبب تعثر وصول بعثة ضمك إلى حفر الباطن وذلك لتعذر هبوط طائرة الفريق في مطار القيصومة لسوء الأحوال الجوية.

وأكد نادي ضمك أن قائد الطائرة اضطر لتغيير مسار الرحلة إلى مدينة الرياض، وذلك بعد مضي أكثر من (6) ساعات منذ إقلاع الطائرة من مطار أبها الدولي.



وستكون رحلة بعثة فريق ضمك اليوم الثلاثاء ظهراً من الرياض إلى حفر الباطن، وذلك تأهباً للمباراة التي ستقام غداً الأربعاء.