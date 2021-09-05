وتابع: بلغ إجمالي عدد الجرعات المعطاة 38 مليون جرعة، فيما استكمل التحصين بجرعتين 15 مليون شخص.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في المملكة: هناك دراسات علمية أثبتت أهمية استكمال التحصين بجرعتين للحماية من مضاعفات كوفيد-19 والحد من كوفيد طويل الأمد.

أكد متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبد العالي اليوم أن المؤشرات الوبائية تواصل الانخفاض ولله الحمد، ومن المهم استمرار التقيد بالإجراءات الوقائية والتحصين.

العبد العالي في مؤتمر "كورونا": المؤشرات الوبائية تواصل الانخفاض ولله الحمد صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-09-05 أكد متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبد العالي اليوم أن المؤشرات الوبائية تواصل الانخفاض ولله الحمد، ومن المهم استمرار التقيد بالإجراءات الوقائية والتحصين. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في المملكة: هناك دراسات علمية أثبتت أهمية استكمال التحصين بجرعتين للحماية من مضاعفات كوفيد-19 والحد من كوفيد طويل الأمد. وتابع: بلغ إجمالي عدد الجرعات المعطاة 38 مليون جرعة، فيما استكمل التحصين بجرعتين 15 مليون شخص.

05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443 04:08 PM

العبد العالي في مؤتمر "كورونا": المؤشرات الوبائية تواصل الانخفاض ولله الحمد قال: الدراسات أثبتت أهمية استكمال التحصين بجرعتين للحماية من مضاعفات كوفيد 19





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أكد متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبد العالي اليوم أن المؤشرات الوبائية تواصل الانخفاض ولله الحمد، ومن المهم استمرار التقيد بالإجراءات الوقائية والتحصين.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في المملكة: هناك دراسات علمية أثبتت أهمية استكمال التحصين بجرعتين للحماية من مضاعفات كوفيد-19 والحد من كوفيد طويل الأمد.

وتابع: بلغ إجمالي عدد الجرعات المعطاة 38 مليون جرعة، فيما استكمل التحصين بجرعتين 15 مليون شخص.