شكوى "شواق الليث" تتفاعل برد "البلدية"

"السلمي": المخطط يخضع لإجراءات التعديل في موقعه.. ولم ينقل لموقع آخر

أفاد رئيس بلدية الشواق بالليث عابد بن عويض السلمي، بأن مخطط الوسقة الواقع جنوب الليث يخضع لإجراءات التعديل في موقعه الحالي، نافياً نقله إلى موقع آخر.

جاء ذلك في ردٍ تلقته "سبق" من رئيس البلدية عقب خبر نشرته الصحيفة بعنوان "توقيع لم يأتِ.. مطالبات بالتحقيق في عدم السماح بالبناء بمخطط معتمد بالليث"؛ جاء فيه أن عدداً من المواطنين بالوسقة جنوبي الليث؛ ناشدوا وزارة الشؤون البلدية والقروية، ممثلة في أمانة محافظة جدة، بضرورة إيجاد حل لمشكلتهم التي واجهتهم من بلدية الشواق بسبب عدم السماح لهم بالبناء في مخطط معتمد منذ سنوات، بحجة أن المخطط تم نقله إلى مكان آخر.

وأكد رئيس بلدية الشواق بالليث، في تعقيب على شكوى المتضررين؛ أن مخطط الوسقة يخضع لإجراءات التعديل في موقعه الحالي، نافياً نقله إلى موقع آخر، مشيراً أن المخطط يحظى باهتمام البلدية وأمانة جدة، وجارٍ العمل على استكمال إجراءات الاعتماد النهائي بأمانة محافظة جدة.

وفيما يخص معاملة المواطن المقيدة برقم 4102039 في تاريخ 1441/ 10/ 29، أفاد بأنه تم إفهام المواطن بآلية التقديم لإصدار رخص البناء، وذلك عن طريق منصة بلدي، مبيناً أن جميع طلبات رخص البناء يتم التقديم عليها عبر منصة بلدي آلياً دون الحاجة للرجوع للبلدية.





وكانت "سبق" نشرت أمس خبراً بعنوان "توقيع لم يأتِ.. مطالبات بالتحقيق في عدم السماح بالبناء بمخطط معتمد بالليث"، قال فيه المواطن زاهر المهداوي: "قبل نحو ست سنوات اشتريت قطعة أرض في مخطط بالوسقة جنوب الليث بموجب صك شرعي، وقبل سنتين من الآن أردت بناءها، لكن عند مراجعة بلدية الشواق أفادوني بأن المخطط لا يمكن البناء فيه وتم نقله إلى مكان آخر لأسباب لا أعلمها، وعند سؤالهم عن الحلول أفادوا بأنهم رفعوا الملف إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية لاعتماد موقع جديد ومناسب، غير أنه حتى الآن ومنذ ذلك الوقت لم يُسمح بالبناء ولم يتم توفير مخطط بديل".

وأشار بأنه مضى ما يقارب عامين بينما البلدية تتعذر بأن ملف المخطط بكامله في الوزارة وتارة في أمانة جدة وجاهز لاعتماده ويحتاج فقط إلى توقيع المسؤول، مستغرباً بأن التوقيع يستغرق عامين.