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تدخل جراحي ينقذ سيدة حامل من انفجار "رحمها" في مهد الذهب

أصرّت على الولادة القيصرية.. رغم سلامة جميع إشاراتها الحيوية

أسهم تدخّل طبي جراحي في إنقاذ سيدة حامل وجنينها في مستشفى مهد الذهب، بعد أن طلبت من الأطباء الولادة القيصرية؛ نظراً لكونها تجاوزت المدة المحددة رغم طبيعية جميع إشاراتها الحيوية وفحوصاتها، وتبين أنها كانت على وشك حدوث انشقاق داخل الرحم.

وقال الطبيب المعالج: السيدة أحيلت من طبيبة النساء بعد مراجعتها للمستشفى؛ لتأخر موعد ولادتها، ثم بعد أخذ التاريخ المرضي منها تبيّن أنها كانت تتابع في أحد مستشفيات العاصمة، وموعد الولادة متأخر أسبوعين.

وأضاف: أظهرت الفحوصات اللازمة والتاريخ المرضي عدم وجود أي مشاكل سوى أنها سبق وأجرت عملية قيصرية سابقة، وطرح عليها خيار الانتظار للولادة الطبيعية، وطلبت إجراء عملية قيصرية وتم تلبية طلبها.

وأردف الطبيب: عند فتح بطن المريضة تبيّن أن رحم المريضة كان على وشك الانفجار من منطقة العملية السابقة، حيث لم يبق يثبته سوى غشاء خفيف على وشك الفتح، والذي لو حدث لحصل ما لا يحمد عقباه للسيدة وجنينها، وقد نجحت العملية رغم الصعاب التي واجهت الفريق الجراحي من نزيف لسبب تناولها لحبوب الأسبرين وعدم وجود ملف متابعة لها بالمستشفى.

وأشار إلى أن السيدة أصبحت بصحة جيدة وجنيها بسلامة تامة.

تدخّل طبي جراحي مستشفى مهد الذهب إنقاذ سيدة حامل وجنينها

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تدخل جراحي ينقذ سيدة حامل من انفجار "رحمها" في مهد الذهب
سبق

أسهم تدخّل طبي جراحي في إنقاذ سيدة حامل وجنينها في مستشفى مهد الذهب، بعد أن طلبت من الأطباء الولادة القيصرية؛ نظراً لكونها تجاوزت المدة المحددة رغم طبيعية جميع إشاراتها الحيوية وفحوصاتها، وتبين أنها كانت على وشك حدوث انشقاق داخل الرحم.

وقال الطبيب المعالج: السيدة أحيلت من طبيبة النساء بعد مراجعتها للمستشفى؛ لتأخر موعد ولادتها، ثم بعد أخذ التاريخ المرضي منها تبيّن أنها كانت تتابع في أحد مستشفيات العاصمة، وموعد الولادة متأخر أسبوعين.

وأضاف: أظهرت الفحوصات اللازمة والتاريخ المرضي عدم وجود أي مشاكل سوى أنها سبق وأجرت عملية قيصرية سابقة، وطرح عليها خيار الانتظار للولادة الطبيعية، وطلبت إجراء عملية قيصرية وتم تلبية طلبها.

وأردف الطبيب: عند فتح بطن المريضة تبيّن أن رحم المريضة كان على وشك الانفجار من منطقة العملية السابقة، حيث لم يبق يثبته سوى غشاء خفيف على وشك الفتح، والذي لو حدث لحصل ما لا يحمد عقباه للسيدة وجنينها، وقد نجحت العملية رغم الصعاب التي واجهت الفريق الجراحي من نزيف لسبب تناولها لحبوب الأسبرين وعدم وجود ملف متابعة لها بالمستشفى.

وأشار إلى أن السيدة أصبحت بصحة جيدة وجنيها بسلامة تامة.

15 يناير 2020 - 20 جمادى الأول 1441
02:56 PM

تدخل جراحي ينقذ سيدة حامل من انفجار "رحمها" في مهد الذهب

أصرّت على الولادة القيصرية.. رغم سلامة جميع إشاراتها الحيوية

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فهد الغبيوي - المهد
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أسهم تدخّل طبي جراحي في إنقاذ سيدة حامل وجنينها في مستشفى مهد الذهب، بعد أن طلبت من الأطباء الولادة القيصرية؛ نظراً لكونها تجاوزت المدة المحددة رغم طبيعية جميع إشاراتها الحيوية وفحوصاتها، وتبين أنها كانت على وشك حدوث انشقاق داخل الرحم.

وقال الطبيب المعالج: السيدة أحيلت من طبيبة النساء بعد مراجعتها للمستشفى؛ لتأخر موعد ولادتها، ثم بعد أخذ التاريخ المرضي منها تبيّن أنها كانت تتابع في أحد مستشفيات العاصمة، وموعد الولادة متأخر أسبوعين.

وأضاف: أظهرت الفحوصات اللازمة والتاريخ المرضي عدم وجود أي مشاكل سوى أنها سبق وأجرت عملية قيصرية سابقة، وطرح عليها خيار الانتظار للولادة الطبيعية، وطلبت إجراء عملية قيصرية وتم تلبية طلبها.

وأردف الطبيب: عند فتح بطن المريضة تبيّن أن رحم المريضة كان على وشك الانفجار من منطقة العملية السابقة، حيث لم يبق يثبته سوى غشاء خفيف على وشك الفتح، والذي لو حدث لحصل ما لا يحمد عقباه للسيدة وجنينها، وقد نجحت العملية رغم الصعاب التي واجهت الفريق الجراحي من نزيف لسبب تناولها لحبوب الأسبرين وعدم وجود ملف متابعة لها بالمستشفى.

وأشار إلى أن السيدة أصبحت بصحة جيدة وجنيها بسلامة تامة.

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