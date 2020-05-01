النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 1344 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 24097

أغلبها لعمالة وافدة مخالطة.. 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بيش

إجمالي الإصابات بمنطقة جازان 427 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 37 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا في محافظة بيش شمال منطقة جازان؛ وذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا.

ووفقًا لمصادر؛ فإن أغلب تلك الحالات المسجلة بمنطقة جازان بشكل عام تعود لعمالة وافدة مخالطة للمصاب الأول في إسكانات العمالة ببيش.

وبلغ عدد الإصابات الإجمالي بمنطقة جازان 427 حالة إصابة، تم تسجيلها بعدد من المدن والمحافظات، وكانت محافظة بيش قد سجلت 316، ومدينة جازان 68 إصابة، والعارضة 15، وأبو عريش 10، وصامطة 8، والطوال 5، وصبيا 5.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد محافظة بيش

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أغلبها لعمالة وافدة مخالطة.. 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بيش
سبق

أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 37 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا في محافظة بيش شمال منطقة جازان؛ وذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا.

ووفقًا لمصادر؛ فإن أغلب تلك الحالات المسجلة بمنطقة جازان بشكل عام تعود لعمالة وافدة مخالطة للمصاب الأول في إسكانات العمالة ببيش.

وبلغ عدد الإصابات الإجمالي بمنطقة جازان 427 حالة إصابة، تم تسجيلها بعدد من المدن والمحافظات، وكانت محافظة بيش قد سجلت 316، ومدينة جازان 68 إصابة، والعارضة 15، وأبو عريش 10، وصامطة 8، والطوال 5، وصبيا 5.

01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441
04:10 PM

أغلبها لعمالة وافدة مخالطة.. 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بيش

إجمالي الإصابات بمنطقة جازان 427 حالة

A A A
محمد المواسي - الرياض
1
5,877

أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 37 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا في محافظة بيش شمال منطقة جازان؛ وذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا.

ووفقًا لمصادر؛ فإن أغلب تلك الحالات المسجلة بمنطقة جازان بشكل عام تعود لعمالة وافدة مخالطة للمصاب الأول في إسكانات العمالة ببيش.

وبلغ عدد الإصابات الإجمالي بمنطقة جازان 427 حالة إصابة، تم تسجيلها بعدد من المدن والمحافظات، وكانت محافظة بيش قد سجلت 316، ومدينة جازان 68 إصابة، والعارضة 15، وأبو عريش 10، وصامطة 8، والطوال 5، وصبيا 5.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,757
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,474
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,849
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,840

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

سارة الجهني
مَنْ ضحك على القصبي؟!

مَنْ ضحك على القصبي؟!

أحمد عجب
ماذا لو..؟

ماذا لو..؟

علاء الدين براده
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

ماجد الجوهري
إعادة المفصولين للعمل

إعادة المفصولين للعمل

أحمد عجب
اختبار الأزمة

اختبار الأزمة

سعيد آل جندب
شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

حسن آل عمير
البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

محمد الصيـعري
الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة
"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

ساير المنيعي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة