النصر يوقع شراكة مع "مايكروسوفت".. لتحقيق رؤية وزارة الرياضة في التحول وتحقيق الاستدامة

أعلن نادي النصر، اليوم الأربعاء، عن توقيعه على اتفاقية شراكة مع شركة مايكروسوفت، من أجل تزويده بالحلول الرقمية اللازمة لتحقيق رؤية وزارة الرياضة في التحول وتحقيق الاستدامة.

وتمت مراسم التوقيع في معرض LEAP التقني، حيث مثل نادي النصر في التوقيع رئيس مجلس الإدارة مسلي آل معمر، فيما مثل مايكروسوفت رئيس مايكروسوفت العربية ثامر الحربي.

وتأتي الشراكة سعيًا من إدارة النصر لتحقيق رؤية 2030 في التحول الرقمي ولتطوير مجال الحلول الرقمية.

شهدت مراسم التوقيع حضور الرئيس التنفيذي أحمد الغامدي وعضو مجلس إدارة النادي عبد العزيز العمران.

ويستهدف نادي النصر أن يكون رائدًا للأندية بالمملكة والمنطقة بتبني أحدث التقنيات داخل النادي لتعزيز المحتوى الرقمي ورفع كفاءة الأعمال وتعزيز اتخاذ القرار وتجربة موظفي النادي وجمهوره.