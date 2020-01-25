شرطة الشرقية تطيح بمواطن تورَّط في سرقة عدد من المنازل

شرطة الشرقية تطيح بمواطن تورَّط في سرقة عدد من المنازل
أقرَّ بسرقة 7 منازل بمحافظة الخُبر والاستيلاء على محتوياتها
صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقًا لإجراءات البحث والتحري والاستدلال، أسفرت - بفضل الله تعالى - عن تمكُّن الجهات الأمنية بمحافظة الخُبر من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر؛ وذلك بعد توافُر الدلائل على تورُّطه في سرقة عدد من المنازل.
وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقر بسرقة سبعة منازل بمحافظة الخُبر، والاستيلاء على محتوياتها من مبالغ مالية ومجوهرات؛ فتم إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
شرطة الشرقية تطيح بمواطن تورَّط في سرقة عدد من المنازل
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-01-25
صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقًا لإجراءات البحث والتحري والاستدلال، أسفرت - بفضل الله تعالى - عن تمكُّن الجهات الأمنية بمحافظة الخُبر من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر؛ وذلك بعد توافُر الدلائل على تورُّطه في سرقة عدد من المنازل.
وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقر بسرقة سبعة منازل بمحافظة الخُبر، والاستيلاء على محتوياتها من مبالغ مالية ومجوهرات؛ فتم إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
25 يناير 2020 - 30 جمادى الأول 1441
10:57 PM
اخر تعديل
25 يناير 2020 - 30 جمادى الأول 1441
11:45 PM
شرطة الشرقية تطيح بمواطن تورَّط في سرقة عدد من المنازل
أقرَّ بسرقة 7 منازل بمحافظة الخُبر والاستيلاء على محتوياتها
صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقًا لإجراءات البحث والتحري والاستدلال، أسفرت - بفضل الله تعالى - عن تمكُّن الجهات الأمنية بمحافظة الخُبر من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر؛ وذلك بعد توافُر الدلائل على تورُّطه في سرقة عدد من المنازل.
وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقر بسرقة سبعة منازل بمحافظة الخُبر، والاستيلاء على محتوياتها من مبالغ مالية ومجوهرات؛ فتم إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.