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شرطة الشرقية تطيح بمواطن تورَّط في سرقة عدد من المنازل

أقرَّ بسرقة 7 منازل بمحافظة الخُبر والاستيلاء على محتوياتها

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقًا لإجراءات البحث والتحري والاستدلال، أسفرت - بفضل الله تعالى - عن تمكُّن الجهات الأمنية بمحافظة الخُبر من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر؛ وذلك بعد توافُر الدلائل على تورُّطه في سرقة عدد من المنازل.

‎وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقر بسرقة سبعة منازل بمحافظة الخُبر، والاستيلاء على محتوياتها من مبالغ مالية ومجوهرات؛ فتم إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

المنطقة الشرقية شرطة المنطقة الشرقية حادثة سرقة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة الشرقية تطيح بمواطن تورَّط في سرقة عدد من المنازل
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقًا لإجراءات البحث والتحري والاستدلال، أسفرت - بفضل الله تعالى - عن تمكُّن الجهات الأمنية بمحافظة الخُبر من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر؛ وذلك بعد توافُر الدلائل على تورُّطه في سرقة عدد من المنازل.

‎وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقر بسرقة سبعة منازل بمحافظة الخُبر، والاستيلاء على محتوياتها من مبالغ مالية ومجوهرات؛ فتم إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

25 يناير 2020 - 30 جمادى الأول 1441
10:57 PM
اخر تعديل
25 يناير 2020 - 30 جمادى الأول 1441
11:45 PM

شرطة الشرقية تطيح بمواطن تورَّط في سرقة عدد من المنازل

أقرَّ بسرقة 7 منازل بمحافظة الخُبر والاستيلاء على محتوياتها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
0
1,088

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقًا لإجراءات البحث والتحري والاستدلال، أسفرت - بفضل الله تعالى - عن تمكُّن الجهات الأمنية بمحافظة الخُبر من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر؛ وذلك بعد توافُر الدلائل على تورُّطه في سرقة عدد من المنازل.

‎وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقر بسرقة سبعة منازل بمحافظة الخُبر، والاستيلاء على محتوياتها من مبالغ مالية ومجوهرات؛ فتم إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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