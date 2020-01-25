شرطة الشرقية تطيح بمواطن تورَّط في سرقة عدد من المنازل

أقرَّ بسرقة 7 منازل بمحافظة الخُبر والاستيلاء على محتوياتها

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقًا لإجراءات البحث والتحري والاستدلال، أسفرت - بفضل الله تعالى - عن تمكُّن الجهات الأمنية بمحافظة الخُبر من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر؛ وذلك بعد توافُر الدلائل على تورُّطه في سرقة عدد من المنازل.

‎وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقر بسرقة سبعة منازل بمحافظة الخُبر، والاستيلاء على محتوياتها من مبالغ مالية ومجوهرات؛ فتم إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.