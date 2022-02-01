أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات، إطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابية صاروخًا باليستيًّا باتجاه دولة الإمارات العربية المتحدة. ونددت الأمانة العامة بتمادي ميليشيا الحوثي في أعمالها الإرهابية والجرائم التي تعد انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية. وأعرب الأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم طه، عن تنديده الشديد بهذه العملية النكراء، ووقوف منظمة التعاون الإسلامي مع دولة الإمارات العربية المتحدة وتأييدها لما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها وأمنها.

"التعاون الإسلامي" تدين إطلاق الحوثي صاروخًا باليستيًّا باتجاه الإمارات وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-02-01 أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات، إطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابية صاروخًا باليستيًّا باتجاه دولة الإمارات العربية المتحدة.



ونددت الأمانة العامة بتمادي ميليشيا الحوثي في أعمالها الإرهابية والجرائم التي تعد انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية.



وأعرب الأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم طه، عن تنديده الشديد بهذه العملية النكراء، ووقوف منظمة التعاون الإسلامي مع دولة الإمارات العربية المتحدة وتأييدها لما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها وأمنها.

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443 05:03 PM

اخر تعديل 01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443 05:52 PM

"التعاون الإسلامي" تدين إطلاق الحوثي صاروخًا باليستيًّا باتجاه الإمارات نددت بتمادي الميليشيا في ارتكاب الجرائم التي تعد انتهاكًا للقوانين الدولية





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أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات، إطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابية صاروخًا باليستيًّا باتجاه دولة الإمارات العربية المتحدة.



ونددت الأمانة العامة بتمادي ميليشيا الحوثي في أعمالها الإرهابية والجرائم التي تعد انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية.



وأعرب الأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم طه، عن تنديده الشديد بهذه العملية النكراء، ووقوف منظمة التعاون الإسلامي مع دولة الإمارات العربية المتحدة وتأييدها لما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها وأمنها.