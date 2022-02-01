النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التعاون الإسلامي" تدين إطلاق الحوثي صاروخًا باليستيًّا باتجاه الإمارات

نددت بتمادي الميليشيا في ارتكاب الجرائم التي تعد انتهاكًا للقوانين الدولية

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات، إطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابية صاروخًا باليستيًّا باتجاه دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونددت الأمانة العامة بتمادي ميليشيا الحوثي في أعمالها الإرهابية والجرائم التي تعد انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية.

وأعرب الأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم طه، عن تنديده الشديد بهذه العملية النكراء، ووقوف منظمة التعاون الإسلامي مع دولة الإمارات العربية المتحدة وتأييدها لما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها وأمنها.

ميليشيا الحوثي منظمة التعاون الإسلامي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التعاون الإسلامي" تدين إطلاق الحوثي صاروخًا باليستيًّا باتجاه الإمارات
سبق

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات، إطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابية صاروخًا باليستيًّا باتجاه دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونددت الأمانة العامة بتمادي ميليشيا الحوثي في أعمالها الإرهابية والجرائم التي تعد انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية.

وأعرب الأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم طه، عن تنديده الشديد بهذه العملية النكراء، ووقوف منظمة التعاون الإسلامي مع دولة الإمارات العربية المتحدة وتأييدها لما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها وأمنها.

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
05:03 PM
اخر تعديل
01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
05:52 PM

"التعاون الإسلامي" تدين إطلاق الحوثي صاروخًا باليستيًّا باتجاه الإمارات

نددت بتمادي الميليشيا في ارتكاب الجرائم التي تعد انتهاكًا للقوانين الدولية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
0
137

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات، إطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابية صاروخًا باليستيًّا باتجاه دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونددت الأمانة العامة بتمادي ميليشيا الحوثي في أعمالها الإرهابية والجرائم التي تعد انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية.

وأعرب الأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم طه، عن تنديده الشديد بهذه العملية النكراء، ووقوف منظمة التعاون الإسلامي مع دولة الإمارات العربية المتحدة وتأييدها لما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها وأمنها.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,105
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,861
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,980
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,815

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد
حتى لا تخسر

حتى لا تخسر

مها الجبر
الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة