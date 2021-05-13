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وزير الرياضة يُهنئ القيادة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

قال: نحمد الله الذي رزق بلادنا الغالية حكومة رشيدة كريمة

رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، خالص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وللشعب السعودي الكريم والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال بهذه المناسبة: "نحمد الله سبحانه وتعالى الذي رزق بلادنا الغالية حكومة رشيدة كريمة، وضعت الإنسان الذي يعيش على هذه الأراضي الطاهرة نصب أعينها، في ظل جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وحملت على عاتقها سلامته وأمنه واستقراره، فضلاً عن مواصلتها الدعم السخي والإشراف المباشر على رحلة بناء شاملة، في ظل برامج وخطط رؤية سديدة، وهي "رؤية المملكة 2030".

وأضاف : "القفزات الكبيرة التي يشهدها القطاع الرياضي، لم تكن لتأتي لولا توفيق الله سبحانه، ثم بالدعم المباشر الذي يحظى به هذا القطاع من قبل حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وهو امتداد للدعم الذي تشهده كافة القطاعات في الدولة، الأمر الذي أسهم في تحقيق قفزات نوعية في كافة المجالات ولله الحمد".

وختم حديثه قائلاً: "نسأل الله عز وجل أن يحفظ لنا قادة هذا الوطن الغالي، وأن يعيد علينا هذه المناسبة السعيدة باليُمن والخير والاستقرار والازدهار".

وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الرياضة يُهنئ القيادة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك
سبق

رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، خالص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وللشعب السعودي الكريم والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال بهذه المناسبة: "نحمد الله سبحانه وتعالى الذي رزق بلادنا الغالية حكومة رشيدة كريمة، وضعت الإنسان الذي يعيش على هذه الأراضي الطاهرة نصب أعينها، في ظل جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وحملت على عاتقها سلامته وأمنه واستقراره، فضلاً عن مواصلتها الدعم السخي والإشراف المباشر على رحلة بناء شاملة، في ظل برامج وخطط رؤية سديدة، وهي "رؤية المملكة 2030".

وأضاف : "القفزات الكبيرة التي يشهدها القطاع الرياضي، لم تكن لتأتي لولا توفيق الله سبحانه، ثم بالدعم المباشر الذي يحظى به هذا القطاع من قبل حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وهو امتداد للدعم الذي تشهده كافة القطاعات في الدولة، الأمر الذي أسهم في تحقيق قفزات نوعية في كافة المجالات ولله الحمد".

وختم حديثه قائلاً: "نسأل الله عز وجل أن يحفظ لنا قادة هذا الوطن الغالي، وأن يعيد علينا هذه المناسبة السعيدة باليُمن والخير والاستقرار والازدهار".

13 مايو 2021 - 1 شوّال 1442
08:22 AM

وزير الرياضة يُهنئ القيادة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

قال: نحمد الله الذي رزق بلادنا الغالية حكومة رشيدة كريمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، خالص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وللشعب السعودي الكريم والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال بهذه المناسبة: "نحمد الله سبحانه وتعالى الذي رزق بلادنا الغالية حكومة رشيدة كريمة، وضعت الإنسان الذي يعيش على هذه الأراضي الطاهرة نصب أعينها، في ظل جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وحملت على عاتقها سلامته وأمنه واستقراره، فضلاً عن مواصلتها الدعم السخي والإشراف المباشر على رحلة بناء شاملة، في ظل برامج وخطط رؤية سديدة، وهي "رؤية المملكة 2030".

وأضاف : "القفزات الكبيرة التي يشهدها القطاع الرياضي، لم تكن لتأتي لولا توفيق الله سبحانه، ثم بالدعم المباشر الذي يحظى به هذا القطاع من قبل حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وهو امتداد للدعم الذي تشهده كافة القطاعات في الدولة، الأمر الذي أسهم في تحقيق قفزات نوعية في كافة المجالات ولله الحمد".

وختم حديثه قائلاً: "نسأل الله عز وجل أن يحفظ لنا قادة هذا الوطن الغالي، وأن يعيد علينا هذه المناسبة السعيدة باليُمن والخير والاستقرار والازدهار".

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