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مركز الأميرة جواهر و"بناء" يوقعان مذكرة تعاون

لتجويد الخدمات المقدمة للأسر والأيتام

وقع مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير، والجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية "بناء"، مذكرة تعاون، لتحقيق الأهداف المشتركة وتجويد الخدمات المقدمة للمستفيدين.

جاء ذلك خلال لقاء عقد، الجمعة، في مقر المركز، بين مديرة مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير، مريم بنت أحمد اليحيا، ومدير عام "بناء"، عبدالله بن راشد الخالدي.

جرى خلال الاجتماع الاطلاع على ما تقدمه الجمعية للمستفيدين ومشاريعها المستقبلية التي تصب في مصلحة الأيتام وأسرهم.

ورحبت مديرة مركز الأميرة جواهر، بهذا التعاون مع "بناء"، وذكرت أن المذكرة تهدف إلى العمل المشترك والمساهمة في دعم البرامج التدريبية للأسر المنتجة والأيتام وفق إمكانيات كلا الطرفين، وخصوصًا مع الأيتام، بناءً على توجيهات الرئيس العام لمركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير، الأميرة جواهر بنت نايف بن عبدالعزيز، الحريصة على دعم الأمور التنموية الإنسانية والأعمال الخيرية من خلال تنفيذ البرامج والمناشط التي تدعم الدور الإنساني والاجتماعي والاقتصادي ليعود بالنفع على الأسر والأيتام.

وعبر مدير عام جمعية "بناء"، عبدالله الخالدي، عن سعادته بما وجد من جهود وخدمات يقدمها مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير، في مجال دعم المرأة.

ورفع الشكر والامتنان للأميرة جواهر بنت نايف، على حرصها وتوجيهاتها المستمرة للتعاون مع جمعية "بناء"، والتي أثمرت بتوقيع مذكرة التعاون.

وقال إن مذكرة التعاون تهدف إلى تعزيز العلاقة المشتركة والاستفادة من الخدمات التي يقدمها كلا الطرفين في مجالات تمكين المرأة وتدريبها وتأهيلها وتوظيفها، وخلق فرص واعدة في سوق العمل.

وأضاف "الخالدي" أن جمعية "بناء" لرعاية الأيتام، تقدم خدماتها للأيتام والأرامل، وسيتحقق التكامل الاستراتيجي بين الطرفين لتمكين المرأة بشكل عام، وأمهات الأيتام والفتيات اليتيمات بشكل خاص.

وقدم "الخالدي" شكره لمركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير، وسأل الله، أن تحقق هذه المذكرة الأهداف المأمولة لخدمة المستفيدين والمستفيدات.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مركز الأميرة جواهر و"بناء" يوقعان مذكرة تعاون
سبق

وقع مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير، والجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية "بناء"، مذكرة تعاون، لتحقيق الأهداف المشتركة وتجويد الخدمات المقدمة للمستفيدين.

جاء ذلك خلال لقاء عقد، الجمعة، في مقر المركز، بين مديرة مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير، مريم بنت أحمد اليحيا، ومدير عام "بناء"، عبدالله بن راشد الخالدي.

جرى خلال الاجتماع الاطلاع على ما تقدمه الجمعية للمستفيدين ومشاريعها المستقبلية التي تصب في مصلحة الأيتام وأسرهم.

ورحبت مديرة مركز الأميرة جواهر، بهذا التعاون مع "بناء"، وذكرت أن المذكرة تهدف إلى العمل المشترك والمساهمة في دعم البرامج التدريبية للأسر المنتجة والأيتام وفق إمكانيات كلا الطرفين، وخصوصًا مع الأيتام، بناءً على توجيهات الرئيس العام لمركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير، الأميرة جواهر بنت نايف بن عبدالعزيز، الحريصة على دعم الأمور التنموية الإنسانية والأعمال الخيرية من خلال تنفيذ البرامج والمناشط التي تدعم الدور الإنساني والاجتماعي والاقتصادي ليعود بالنفع على الأسر والأيتام.

وعبر مدير عام جمعية "بناء"، عبدالله الخالدي، عن سعادته بما وجد من جهود وخدمات يقدمها مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير، في مجال دعم المرأة.

ورفع الشكر والامتنان للأميرة جواهر بنت نايف، على حرصها وتوجيهاتها المستمرة للتعاون مع جمعية "بناء"، والتي أثمرت بتوقيع مذكرة التعاون.

وقال إن مذكرة التعاون تهدف إلى تعزيز العلاقة المشتركة والاستفادة من الخدمات التي يقدمها كلا الطرفين في مجالات تمكين المرأة وتدريبها وتأهيلها وتوظيفها، وخلق فرص واعدة في سوق العمل.

وأضاف "الخالدي" أن جمعية "بناء" لرعاية الأيتام، تقدم خدماتها للأيتام والأرامل، وسيتحقق التكامل الاستراتيجي بين الطرفين لتمكين المرأة بشكل عام، وأمهات الأيتام والفتيات اليتيمات بشكل خاص.

وقدم "الخالدي" شكره لمركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير، وسأل الله، أن تحقق هذه المذكرة الأهداف المأمولة لخدمة المستفيدين والمستفيدات.

04 يناير 2020 - 9 جمادى الأول 1441
06:43 PM

مركز الأميرة جواهر و"بناء" يوقعان مذكرة تعاون

لتجويد الخدمات المقدمة للأسر والأيتام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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وقع مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير، والجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية "بناء"، مذكرة تعاون، لتحقيق الأهداف المشتركة وتجويد الخدمات المقدمة للمستفيدين.

جاء ذلك خلال لقاء عقد، الجمعة، في مقر المركز، بين مديرة مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير، مريم بنت أحمد اليحيا، ومدير عام "بناء"، عبدالله بن راشد الخالدي.

جرى خلال الاجتماع الاطلاع على ما تقدمه الجمعية للمستفيدين ومشاريعها المستقبلية التي تصب في مصلحة الأيتام وأسرهم.

ورحبت مديرة مركز الأميرة جواهر، بهذا التعاون مع "بناء"، وذكرت أن المذكرة تهدف إلى العمل المشترك والمساهمة في دعم البرامج التدريبية للأسر المنتجة والأيتام وفق إمكانيات كلا الطرفين، وخصوصًا مع الأيتام، بناءً على توجيهات الرئيس العام لمركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير، الأميرة جواهر بنت نايف بن عبدالعزيز، الحريصة على دعم الأمور التنموية الإنسانية والأعمال الخيرية من خلال تنفيذ البرامج والمناشط التي تدعم الدور الإنساني والاجتماعي والاقتصادي ليعود بالنفع على الأسر والأيتام.

وعبر مدير عام جمعية "بناء"، عبدالله الخالدي، عن سعادته بما وجد من جهود وخدمات يقدمها مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير، في مجال دعم المرأة.

ورفع الشكر والامتنان للأميرة جواهر بنت نايف، على حرصها وتوجيهاتها المستمرة للتعاون مع جمعية "بناء"، والتي أثمرت بتوقيع مذكرة التعاون.

وقال إن مذكرة التعاون تهدف إلى تعزيز العلاقة المشتركة والاستفادة من الخدمات التي يقدمها كلا الطرفين في مجالات تمكين المرأة وتدريبها وتأهيلها وتوظيفها، وخلق فرص واعدة في سوق العمل.

وأضاف "الخالدي" أن جمعية "بناء" لرعاية الأيتام، تقدم خدماتها للأيتام والأرامل، وسيتحقق التكامل الاستراتيجي بين الطرفين لتمكين المرأة بشكل عام، وأمهات الأيتام والفتيات اليتيمات بشكل خاص.

وقدم "الخالدي" شكره لمركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير، وسأل الله، أن تحقق هذه المذكرة الأهداف المأمولة لخدمة المستفيدين والمستفيدات.

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