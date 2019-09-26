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المفتي يشيد بإطلاق هيئة الإذاعة والتلفزيون المركزَ السعودي للتلاوات القرآنية

أكد الدور الرائد للمملكة في خدمة الإسلام والحرص على العناية بالقرآن والسنة

استقبل مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، في مكتبه، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون خالد بن حمود الغامدي، ومدير عام إذاعة القرآن الكريم المشرف العام على المركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية عبدالرحمن بن محمد الشايع، ونائب مدير إذاعة القرآن الكريم فيحان بن محمد السبيعي.

واستعرض "الغامدي" خلال اللقاء مع سماحة المفتي المبادرة الوطنية التي أطلقتها هيئة الإذاعة والتلفزيون بشأن المركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية في الرياض الذي سيعمل على تقديم منتج إعلامي بمهنية وجودة عالية من الإتقان والإسهام في بناء الخبرات العلمية والفنية ليكون بيت خبرة في إنتاج الصوتيات القرآنية والنبوية وتغذية القنـــوات والإذاعـــات والمنصات الرقمية بالمحــتوى المتقن علميًا وفـنيًا، والسعي إلى الابتكار في تقديم الأحاديث النبوية بقوالب جديدة تقدم النص وتشرح المعنى.

وتهدف الهيئة من إطلاق المبادرة إلى أن يكون المركز مصدراً للتسجيلات القرآنية والنبوية لكل الإذاعات والقنوات ذات العلاقة في مختلف دول العالم، ووجهة للقراء من مختلف الجنسيات لتسجيل التلاوات والختمات القرآنية.

وأشاد سماحته بهذه المبادرة، مؤكدا الدور الرائد للمملكة في خدمة الاسلام والمسلمين والحرص على العناية بالقران الكريم والسنة النبوية المطهرة.

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المفتي يشيد بإطلاق هيئة الإذاعة والتلفزيون المركزَ السعودي للتلاوات القرآنية
سبق

استقبل مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، في مكتبه، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون خالد بن حمود الغامدي، ومدير عام إذاعة القرآن الكريم المشرف العام على المركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية عبدالرحمن بن محمد الشايع، ونائب مدير إذاعة القرآن الكريم فيحان بن محمد السبيعي.

واستعرض "الغامدي" خلال اللقاء مع سماحة المفتي المبادرة الوطنية التي أطلقتها هيئة الإذاعة والتلفزيون بشأن المركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية في الرياض الذي سيعمل على تقديم منتج إعلامي بمهنية وجودة عالية من الإتقان والإسهام في بناء الخبرات العلمية والفنية ليكون بيت خبرة في إنتاج الصوتيات القرآنية والنبوية وتغذية القنـــوات والإذاعـــات والمنصات الرقمية بالمحــتوى المتقن علميًا وفـنيًا، والسعي إلى الابتكار في تقديم الأحاديث النبوية بقوالب جديدة تقدم النص وتشرح المعنى.

وتهدف الهيئة من إطلاق المبادرة إلى أن يكون المركز مصدراً للتسجيلات القرآنية والنبوية لكل الإذاعات والقنوات ذات العلاقة في مختلف دول العالم، ووجهة للقراء من مختلف الجنسيات لتسجيل التلاوات والختمات القرآنية.

وأشاد سماحته بهذه المبادرة، مؤكدا الدور الرائد للمملكة في خدمة الاسلام والمسلمين والحرص على العناية بالقران الكريم والسنة النبوية المطهرة.

26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443
03:43 PM

المفتي يشيد بإطلاق هيئة الإذاعة والتلفزيون المركزَ السعودي للتلاوات القرآنية

أكد الدور الرائد للمملكة في خدمة الإسلام والحرص على العناية بالقرآن والسنة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، في مكتبه، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون خالد بن حمود الغامدي، ومدير عام إذاعة القرآن الكريم المشرف العام على المركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية عبدالرحمن بن محمد الشايع، ونائب مدير إذاعة القرآن الكريم فيحان بن محمد السبيعي.

واستعرض "الغامدي" خلال اللقاء مع سماحة المفتي المبادرة الوطنية التي أطلقتها هيئة الإذاعة والتلفزيون بشأن المركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية في الرياض الذي سيعمل على تقديم منتج إعلامي بمهنية وجودة عالية من الإتقان والإسهام في بناء الخبرات العلمية والفنية ليكون بيت خبرة في إنتاج الصوتيات القرآنية والنبوية وتغذية القنـــوات والإذاعـــات والمنصات الرقمية بالمحــتوى المتقن علميًا وفـنيًا، والسعي إلى الابتكار في تقديم الأحاديث النبوية بقوالب جديدة تقدم النص وتشرح المعنى.

وتهدف الهيئة من إطلاق المبادرة إلى أن يكون المركز مصدراً للتسجيلات القرآنية والنبوية لكل الإذاعات والقنوات ذات العلاقة في مختلف دول العالم، ووجهة للقراء من مختلف الجنسيات لتسجيل التلاوات والختمات القرآنية.

وأشاد سماحته بهذه المبادرة، مؤكدا الدور الرائد للمملكة في خدمة الاسلام والمسلمين والحرص على العناية بالقران الكريم والسنة النبوية المطهرة.

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