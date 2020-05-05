4838 إصابة بفيروس كورونا في الجزائر بينها 470 وفاة
وصل إجمالي عدد المتعافين من الوباء بالبلاد إلى 2067 حالة
بلغت حالات الإصابة بوباء كورونا اليوم في الجزائر 4838 إصابة بينها 470 وفاة و2067 حالة شفاء، وذلك بعد تسجيل 190 إصابة جديدة و5 وفيات في الـ24 ساعة الماضية.
وأفاد المتحدث باسم لجنة رصد ومتابعة الوباء بوزارة الصحة الجزائرية جمال فورار في تصريحه اليومي أن 69 حالة شفاء جديدة تمّ تسجيلها في المدة المذكورة، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الوباء إلى 2067 حالة.
فيروس كورونا الجديد
الجزائر
4838 إصابة بفيروس كورونا في الجزائر بينها 470 وفاة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-05-05
بلغت حالات الإصابة بوباء كورونا اليوم في الجزائر 4838 إصابة بينها 470 وفاة و2067 حالة شفاء، وذلك بعد تسجيل 190 إصابة جديدة و5 وفيات في الـ24 ساعة الماضية.
وأفاد المتحدث باسم لجنة رصد ومتابعة الوباء بوزارة الصحة الجزائرية جمال فورار في تصريحه اليومي أن 69 حالة شفاء جديدة تمّ تسجيلها في المدة المذكورة، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الوباء إلى 2067 حالة.
05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
08:51 PM
4838 إصابة بفيروس كورونا في الجزائر بينها 470 وفاة
وصل إجمالي عدد المتعافين من الوباء بالبلاد إلى 2067 حالة
بلغت حالات الإصابة بوباء كورونا اليوم في الجزائر 4838 إصابة بينها 470 وفاة و2067 حالة شفاء، وذلك بعد تسجيل 190 إصابة جديدة و5 وفيات في الـ24 ساعة الماضية.
وأفاد المتحدث باسم لجنة رصد ومتابعة الوباء بوزارة الصحة الجزائرية جمال فورار في تصريحه اليومي أن 69 حالة شفاء جديدة تمّ تسجيلها في المدة المذكورة، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الوباء إلى 2067 حالة.