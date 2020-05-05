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4838 إصابة بفيروس كورونا في الجزائر بينها 470 وفاة

وصل إجمالي عدد المتعافين من الوباء بالبلاد إلى 2067 حالة

بلغت حالات الإصابة بوباء كورونا اليوم في الجزائر 4838 إصابة بينها 470 وفاة و2067 حالة شفاء، وذلك بعد تسجيل 190 إصابة جديدة و5 وفيات في الـ24 ساعة الماضية.

وأفاد المتحدث باسم لجنة رصد ومتابعة الوباء بوزارة الصحة الجزائرية جمال فورار في تصريحه اليومي أن 69 حالة شفاء جديدة تمّ تسجيلها في المدة المذكورة، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الوباء إلى 2067 حالة.

فيروس كورونا الجديد الجزائر

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4838 إصابة بفيروس كورونا في الجزائر بينها 470 وفاة
سبق

بلغت حالات الإصابة بوباء كورونا اليوم في الجزائر 4838 إصابة بينها 470 وفاة و2067 حالة شفاء، وذلك بعد تسجيل 190 إصابة جديدة و5 وفيات في الـ24 ساعة الماضية.

وأفاد المتحدث باسم لجنة رصد ومتابعة الوباء بوزارة الصحة الجزائرية جمال فورار في تصريحه اليومي أن 69 حالة شفاء جديدة تمّ تسجيلها في المدة المذكورة، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الوباء إلى 2067 حالة.

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
08:51 PM

4838 إصابة بفيروس كورونا في الجزائر بينها 470 وفاة

وصل إجمالي عدد المتعافين من الوباء بالبلاد إلى 2067 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بلغت حالات الإصابة بوباء كورونا اليوم في الجزائر 4838 إصابة بينها 470 وفاة و2067 حالة شفاء، وذلك بعد تسجيل 190 إصابة جديدة و5 وفيات في الـ24 ساعة الماضية.

وأفاد المتحدث باسم لجنة رصد ومتابعة الوباء بوزارة الصحة الجزائرية جمال فورار في تصريحه اليومي أن 69 حالة شفاء جديدة تمّ تسجيلها في المدة المذكورة، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الوباء إلى 2067 حالة.

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