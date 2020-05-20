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المغرب: 25 إصابة جديدة بكورونا

تسجيل وفاة يرفع الضحايا إلى 194

سجّل المغرب اليوم 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 7048 حالة.

وقالت وزارة الصحة المغربية: عدد الوفيات بلغ 194 حالة بعد تسجيل وفاة واحدة جديدة، بينما وصل عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 4037 حالة بعد تعافي 136 حالة.

المغرب فيروس كورونا الجديد

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المغرب: 25 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجّل المغرب اليوم 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 7048 حالة.

وقالت وزارة الصحة المغربية: عدد الوفيات بلغ 194 حالة بعد تسجيل وفاة واحدة جديدة، بينما وصل عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 4037 حالة بعد تعافي 136 حالة.

20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441
03:12 PM

المغرب: 25 إصابة جديدة بكورونا

تسجيل وفاة يرفع الضحايا إلى 194

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّل المغرب اليوم 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 7048 حالة.

وقالت وزارة الصحة المغربية: عدد الوفيات بلغ 194 حالة بعد تسجيل وفاة واحدة جديدة، بينما وصل عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 4037 حالة بعد تعافي 136 حالة.

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