المغرب: 25 إصابة جديدة بكورونا
تسجيل وفاة يرفع الضحايا إلى 194
سجّل المغرب اليوم 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 7048 حالة.
وقالت وزارة الصحة المغربية: عدد الوفيات بلغ 194 حالة بعد تسجيل وفاة واحدة جديدة، بينما وصل عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 4037 حالة بعد تعافي 136 حالة.
المغرب
فيروس كورونا الجديد
المغرب: 25 إصابة جديدة بكورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-05-20
سجّل المغرب اليوم 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 7048 حالة.
وقالت وزارة الصحة المغربية: عدد الوفيات بلغ 194 حالة بعد تسجيل وفاة واحدة جديدة، بينما وصل عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 4037 حالة بعد تعافي 136 حالة.
20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441
03:12 PM
المغرب: 25 إصابة جديدة بكورونا
تسجيل وفاة يرفع الضحايا إلى 194
سجّل المغرب اليوم 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 7048 حالة.
وقالت وزارة الصحة المغربية: عدد الوفيات بلغ 194 حالة بعد تسجيل وفاة واحدة جديدة، بينما وصل عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 4037 حالة بعد تعافي 136 حالة.